Slovenský prezident žádá přehodnocení návrhu na jmenování Kuffy ministrem

Slovenský prezident Peter Pellegrini žádá premiéra Roberta Fica (Smer), aby přehodnotil návrh na jmenování Filipa Kuffy ministrem životního prostředí. Pellegrini to zdůvodnil zahájeným trestním stíháním, jež se týká resortu a které podle hlavy státu může souviset s Kuffovou nynější funkcí náměstka na ministerstvu. Fico v reakci oznámil, že se v nejbližších dnech sejde se šéfem SNS Andrejem Dankem, jehož strana má podle koaliční smlouvy právo navrhnout šéfa resortu životního prostředí.
Nejmenší vládní strana SNS se v září spojila s opozicí a ve sněmovně společně prosadily vyslovení nedůvěry tehdejšímu ministrovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Od jeho odvolání ministerstvo dočasně řídí Fico.
Pellegrini uvedl, že jeho postup neznamená rozhodnutí o nejmenování Kuffy. Podle dosavadní ústavní praxe má hlava státu vyhovět personálním návrhům ministerského předsedy.
Podezření z nekalého jednání
Z prezidentova vyjádření vyplynulo, že policie zahájila trestní stíhání pro podezření z nekalého jednání jedné z organizací ministerstva životního prostředí. Pellegrini řekl, že nelze vyloučit obvinění samotného Kuffy. Jeho jmenování ministrem by podle hlavy státu i při respektování presumpce neviny nepřispělo k upevnění důvěry občanů ve státní instituce.
Pellegrini se už dříve netajil pochybnostmi o Kuffových odborných kvalitách. Výhrady vůči Kuffovi má i opozice, podle níž by jeho jmenování ministrem znamenalo pokračování destrukce ochrany přírody na Slovensku.
„Předseda vlády je vázán koaliční smlouvou, podle které je povinen předložit prezidentovi takový návrh na jmenování ministra životního prostředí, který mu doručí koaliční partner,“ uvedl Fico po Pellegriniho výzvě.
„Kuffa byl již dlouho dopředu vnímán jakožto kontroverzní osoba nejen pro svou současnost, ale taktéž pro svou minulost,“ řekl zpravodaj ČT Jan Šilhan, který připomněl například jeho kandidaturu za krajně pravicovou stranu Mariana Kotleby Ľudová strana Naše Slovensko či kauzy v roli tajemníka.
Prezident dal své rozhodnutí nejmenovat Kuffu ministrem do kontextu probíhajícího vyšetřování ohledně možné korupce a nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky. „Jde například o souvislost týkající se těžby dřeva a následného prodeje této suroviny v Národním parku Muráňská planina,“ přiblížil Šilhan.
Výměnu ministra životního prostředí žádala SNS už letos na jaře. V záležitosti se strana dostala do sporu s Ficem. Ten v polovině září sice navrhl hlavě státu odvolat ministra Tarabu, později ale návrh stáhl s odůvodněním, že po Tarabově návratu do sněmovny by vládní koalice přišla v parlamentu o těsnou většinu.
V reakci na Ficův postup se pak SNS na konci září přidala k opozici při hlasování sněmovny o vyslovení nedůvěry Tarabovi. Ten není členem SNS a po odvolání z funkce ministra se vrátil do sněmovny jako nezařazený poslanec. V parlamentu spolupracuje s dalším již bývalým vládním poslancem. Vládní koalice tak má ve sněmovně většinu už jen jednoho hlasu.
V minulosti dva slovenští prezidenti během svých mandátů sice odmítli některé kandidáty na ministry, učinili tak ale v době formujících se vlád, kdy ještě nebyl jmenován nový ministerský předseda. Právě ten předkládá hlavě státu oficiální návrh na jmenování či odvolání členů svého kabinetu.