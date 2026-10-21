Soud v Novém Mexiku uložil Metě zaplatit 25 miliard dolarů za nakládání s daty


21. 10. 2026Aktualizovánopřed 6 mminutami|Zdroj: ČTK

Soudce v Novém Mexiku nařídil společnosti Meta Platforms zaplatit 25 miliard dolarů (zhruba 540 miliard korun). Firma podle poroty uváděla spotřebitele v omyl ohledně ochrany osobních údajů, uvedla agentura Reuters. Případ souvisí s obviněním, že politická poradenská firma zapojená do prezidentské kampaně Donalda Trumpa v roce 2016 získala údaje milionů uživatelů sociální sítě Facebook bez jejich souhlasu.

Státní zástupce zažaloval Metu v roce 2021. Tehdy vyšlo najevo, že se britská politická poradenská firma Cambridge Analytica dostala prostřednictvím aplikace třetí strany k osobním údajům až 87 milionů uživatelů Facebooku, připomněla agentura Reuters. Soud zdůvodnil výši pokuty závažností a rozsahem porušení práva.

„Pochybení Facebooku – k němuž docházelo v průběhu let a které bylo systematicky prezentováno veřejnosti – míří k samotné podstatě hlavních obchodních praktik této společnosti,“ napsal soudce Francis Mathew v odůvodnění rozsudku.

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Logo společnosti Meta

Stát Nové Mexiko Metu obvinil, že místním uživatelům lhala o tom, kdo má přístup k jejich údajům, jak nakládá s nenávistnými projevy a dezinformacemi i o dalších interních pravidlech. Podle zástupců státu společnost věděla, že třetí strany mají rozsáhlý přístup k osobním údajům uživatelů, a tolerovala nenávistné projevy či jiný škodlivý obsah, pokud to bylo výhodné pro její podnikání.

Skandál kolem společnosti Cambridge Analytica narušil důvěru veřejnosti ve společnost Facebook, dceřinou firmu dnešní Meta Platforms. Informace z na první pohled neškodného průzkumu provedeného výzkumníkem v oblasti dat byly využity k vytvoření uživatelských profilů a sdíleny s analytickou společností Cambridge Analytica. Před americkými prezidentskými volbami v roce 2016 je využil i tým tehdejšího kandidáta Donalda Trumpa.

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Logo společnosti Meta

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