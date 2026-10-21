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Zelenskyj by přijal zmrazení fronty, od Západu žádá záruky


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by přijal mírovou dohodu, která by zmrazila frontu v současném stavu. Řekl to v rozhovoru se stanicí Fox News. Podle něj je zastavení bojů minimum toho, co Kyjev od Moskvy právě teď potřebuje. Následně by se Ukrajina obrátila k USA a k evropským spojencům a žádala o bezpečnostní záruky.

„Teď to musíme zmrazit. A podle mě to je opravdová cesta, jak tuhle válku zastavit. Říkáme tomu příměří,“ odpověděl Zelenskyj na otázku reportéra Fox News, zda by přijal dohodu, která zastaví boje v současné situaci. „Nejdůležitější je mír a bezpečnost,“ dodal prezident.

Šéf Bílého domu Donald Trump nedávno na sociálních sítích oznámil, že Rusko i Ukrajina souhlasily s energetickým příměřím. Moskva ovšem příměří nedodržovala, proto Ukrajina po pár dnech útoky na ruské rafinerie obnovila.

Trump ohlásil energetické příměří Ukrajiny a Ruska. Moskva ale mezitím útočila
Americký prezident Donald Trump

Ruský vládce Vladimir Putin nedávno uvedl, že pokud by se Kyjev rozhodl uspořádat volby, zastavil by boje na pouhý jeden den.

Zelenskyj se v úterý spolu s představiteli evropských zemí zúčastnil jednání v Oslu, které si kladlo za cíl přivést snahy o ukončení ruské invaze na Ukrajinu na konstruktivnější cestu. V Norsku se Zelenskyj také sešel s Trumpovým zmocněncem Stevem Witkoffem. Americký vyjednavač ve středu z Norska odcestoval do Petrohradu, kde jednal také s Putinem.

Witkoff přivezl Putinovi do Kremlu návrhy na mír, jednali spolu tři hodiny
Americký vyjednávač Steve Witkoff (vlevo) a ruský vládce Vladimir Putin, snímek z 21. října 2026

Ten nedávno navrhl uspořádat trojstrannou schůzku USA, Ruska a Číny. Zelenskyj v reakci uvedl, že diskuse o Ukrajině se nemůže konat bez Ukrajiny.

Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou každodenní útoky drony, střelami a raketami po celé zemi. Rusko okupuje přibližně pětinu ukrajinského území, včetně poloostrova Krym a dalších oblastí, které obsadilo již v roce 2014.

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