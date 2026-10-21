Zemřel rektor Univerzity Hradec Králové Jan Kříž

Zemřel rektor Univerzity Hradec Králové (UHK) Jan Kříž, bylo mu 51 let. Univerzita zřídila pietní místo v zasedací místnosti rektorátu UHK v Rokitanského ulici, informovali zástupci školy na webu. Kříž byl rektorem od října 2024 a v končícím volebním období také zastupitelem Hradce Králové za ODS. Zemřel po vleklé nemoci.
„Svůj boj v posledních měsících života přirovnával k hokejovému zápasu. Společně s ním jsme jako jeho nejvěrnější fanynky a fanoušci věřili, že i tentokrát se mu podaří zvítězit, stejně jako v mnohých předchozích životních utkáních,“ uvedl mluvčí UHK Jakub Novák.
„A i když svůj poslední zápas bohužel nevyhrál, nikdy nás nepřestane inspirovat jeho odhodlání, síla a bojovnost, s jakou ve velké nevýhodě do boje se soupeřem, který nehrál fér, nastoupil,“ dodal.
„Pro univerzitu dýchal“
UHK zřídila pietní místo, které bude přístupné veřejnosti až do posledního rozloučení. „Vedle etablovaného odborníka, lídra v oblasti práce s talentovanou mládeží a zkušeného manažera ztrácíme v osobě Jana Kříže zejména fér a rovného muže, který svým nadšením pro smysluplné věci dokázal strhnout davy a pro UHK dýchal,“ píše instituce na svém webu.
Univerzita už má nové vedení. „Postupujeme v souladu se zákonem o vysokých školách. Rektorkou se stává statutární zástupkyně rektora UHK, prorektorka Leona Stašová, na kterou přecházejí všechny jeho pravomoci,“ sdělil Novák.
Univerzita nabízí studium na čtyřech fakultách, má téměř sedm tisíc studentů. Nejstarší součástí je pedagogická fakulta, která vznikla roku 1964 sloučením pedagogických institutů v Hradci Králové a v Pardubicích. V roce 1992 byla založena Vysoká škola pedagogická a od roku 2000 škola funguje pod názvem Pedagogická fakulta UHK.