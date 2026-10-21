Zpomalit Ukrajině Starlink nařídil Musk, píše WSJ


před 1 hhodinou|Zdroj: The Wall Street Journal, Ukrajinska pravda, Reuters

Zpomalení vojenské verze Starlinku (Starshield) na Ukrajině nařídil miliardář a šéf společnosti SpaceX Elon Musk, řekli listu The Wall Street Journal (WSJ) američtí úředníci a lidé obeznámení s touto záležitostí. Rozhodnutí podle nich vyvolalo paniku v Kyjevě a zmatek v americké administrativě. Musk dříve tvrdil, že o omezení rychlosti rozhoduje armáda USA, potažmo Bílý dům. Americká diplomacie to odmítla. SpaceX na žádost WSJ o komentář nereagovala. Krok ohrozil ukrajinské obranné operace.

Jak Musk, tak americký prezident Donald Trump vyjádřili v posledních týdnech nespokojenost s Ukrajinou kvůli jejím úderům na ruské ropné rafinerie. Trump tyto útoky považuje za důvod vysokých cen energií.

„Zelenskyj zašel příliš daleko,“ reagoval na kritiku Bílého domu šéf SpaceX. O několik dnů později ukrajinští provozovatelé dronů oznámili, že z nevysvětlitelných důvodů ztrácejí neomezený přístup k síti Starlink, což vedlo k naléhavým žádostem Kyjeva o vysvětlení.

Zdroje nyní listu WSJ sdělily, že za omezením rychlosti, s jakou se ukrajinské zařízení mohlo minulý týden připojit k satelitní síti, stál právě Musk. Některé útočné a stíhací drony se v důsledku staly prakticky nepoužitelnými. Ukrajinští představitelé také uvedli, že omezení umožnilo ruským raketám obejít jejich systémy protivzdušné obrany.

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Dva zdroje uvedly, že Musk a Trump řešili rozhodnutí o Starlinku během telefonátu krátce poté, co se informace o omezení rychlosti dostaly na veřejnost. Jeden zdroj tvrdil, že dvojice o této záležitosti diskutovala ještě předtím, než bylo rozhodnuto o omezení rychlosti Starlinku.

Chaos v administrativě

Veřejné stížnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který prohlásil, že Ukrajinci mohou umírat, pokud by nebyl obnoven neomezený přístup ke službě, vedly k chaosu v americké administrativě ohledně toho, kdo nařídil snížení rychlosti, a k neoficiálnímu vyšetřování v Bílém domě.

Zástupci SpaceX podle WSJ kontaktovali své protějšky v Bílém domě ve snaze dosáhnout dohody a vydat společné prohlášení o tom, že SpaceX a Trumpova administrativa koordinovaly své kroky předtím, než Musk vydal nařízení.

Ten dříve vinu odmítl. Pouhých pár hodin poté, co se zpráva o snížení rychlosti dostala na veřejnost, na síti X napsal: „O jakýchkoli omezeních rychlosti nebo využití rozhoduje americká armáda a v konečném důsledku prezident USA.“

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Rubio: O Starlinku rozhoduje Musk

Šéf americké diplomacie Marco Rubio ale podle agentury Reuters ve středu prohlásil, že přístup ke Starlinku řeší Musk a jeho SpaceX, nikoli americká vláda. Sám prý neví o žádné konverzaci mezi Bílým domem a miliardářem, jež by předcházela tomuto rozhodnutí. Ministr zahraničí dodal, že takové rozhovory by stejně byly bezpředmětné.

Trump 19. října novinářům řekl, že neví, kdo je zodpovědný za snížení rychlosti Starlinku, ale „rád by to zjistil“. Někteří američtí představitelé tvrdí, že Musk jednal jednostranně a že prezident USA konkrétně nenařídil žádná opatření proti Ukrajině. Jiný zdroj obeznámený se situací však uvedl, že šéf SpaceX před zavedením nového omezení rychlosti hovořil s několika úředníky administrativy, včetně šéfa Bílého domu.

„Tato epizoda vyhrotila napětí mezi USA a Ukrajinou na nejvyšší úroveň od loňského Trumpova (verbálního) útoku na Zelenského v Oválné pracovně. Zároveň ukázala jedinečný vliv Muska na válku, jelikož Starlink poskytuje záchranné lano ukrajinským silám na frontové linii, které útočí na ruské jednotky a brání se před údery. Zdánlivým cvaknutím spínače má Musk moc změnit průběh smrtícího konfliktu,“ upozorňuje WSJ.

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Omezení trvá, odpovědi nepřicházejí

Odborník na válku z think tanku Carnegie Endowment for International Peace ve Washingtonu Michael Kofman uvedl, že ukrajinské síly jsou i nadále omezovány v možnosti využívat útočné a stíhací drony do rychlosti 160 kilometrů za hodinu, přičemž současná rychlost připojení je pod 130 kilometry za hodinu. Tato omezení nadále brzdí ukrajinské útočné operace a protivzdušnou obranu, uvedl odborník.

Nejvyšší ukrajinský diplomat ve Washingtonu Denys Sienik v úterý sdělil, že Kyjev stále čeká na oficiální odpověď od svých kontaktů v Pentagonu a společnosti SpaceX, aby pochopili, co se stalo, ale také aby zjistili, zda bylo připojení obnoveno, či se to stane do budoucna.

Zelenskyj také obvinil Trumpovu administrativu z dočasného omezení zpravodajské podpory, která ukrajinským silám pomáhala sledovat starty ruských raket a útočit hluboko do vnitrozemí nepřítele. Trump a další to však popřeli, přičemž Rubio v úterý novinářům zopakoval, že tato tvrzení „nejsou pravdivá“.

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