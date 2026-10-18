Ukrajina už zase dostává informace od USA, řekl Zelenskyj


před 34 mminutami|Zdroj: NBC News, ČT24

Předávání informací amerických zpravodajských služeb o blížících se ruských balistických raketách Ukrajině je opět „odblokováno“. Stanici NBC News to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Jsme za to velmi vděční, teď to funguje,“ sdělil poté, co Spojené státy sdílení na několik dní přerušily. Doplnil však, že Ukrajina stále čelí omezení rychlosti při využívání služby Starshield.

Zelenskyj v úterý uvedl, že spojenci Ukrajinu nevarovali před pondělním útokem na kyjevskou civilní infrastrukturu. „Zpravodajské informace o vypuštění ruských balistických raket pomáhají zachraňovat životy,“ upozornil. Americký prezident Donald Trump později oponoval, že napadená země zpravodajská data dále dostává.

Spojenci nás nevarovali před posledním útokem na Kyjev, uvedl Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Podle médií Spojené státy na konci minulého týdne pohrozily Ukrajině, že jí přestanou poskytovat zpravodajské informace, pokud Kyjev nezanechá útoků na ruské rafinerie, což po Ukrajině požadoval Trump. Zelenskyj v úterním prohlášení podotkl, že ukrajinská armáda od neděle na energetickou infrastrukturu Ruska nezaútočila.

Evropští a ukrajinští představitelé dříve NBC News sdělili, že se domnívají, že pozastavení sdílení zpravodajských dat mělo s největší pravděpodobností vyvinout tlak na Kyjev, aby v patové situaci mírových jednání učinil ústupky. Trump v posledních dnech také zmírnil sankce vůči Rusku.

Trump pozastavil nový balík protiruských sankcí
Americký prezident Donald Trump ve městě Youngstown v Ohiu

Omezení služby Starshield

Zelenskyj v rozhovoru také upozornil, že Ukrajina stále čelí snížení rychlosti při využívání Starshieldu, což je vojenská verze sítě Starlink. Řekl, že ukrajinští představitelé se domnívají, že rozhodnutí omezit Starlink, přijaté společností SpaceX Elona Muska, bylo reakcí na „zprávu od americké vlády“. Agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele napsala, že k tomuto kroku došlo na přímý pokyn Bílého domu.

Omezení některých služeb Starlinku podle poradce prezidenta Zelenského Serhije Beskrestnova narušilo obranu země. Zakladatel společnosti Elon Musk reagoval s tím, že systém označovaný jako Starshield vlastní a kontroluje vláda Spojených států a že o restrikcích této služby rozhoduje americká armáda a v konečném důsledku prezident Donald Trump. Ten odmítl, že by za omezením stál.

Musk zdůraznil, že Starlink je komerční služba vlastněná společností SpaceX, která je omezena na civilní nebo obranné aktivity a „nelze ji využívat pro ofenzivní vojenské akce“. Ačkoliv Musk tvrdí, že jsou oba systémy oddělené, v mnoha případech využívají stejnou základní satelitní technologii, upozornila agentura Reuters.

Fungování Starshieldu na Ukrajině se zlepšilo, ale nebylo plně obnoveno, řekl Zelenskyj
Ukrajinští vojáci instalují satelitní internetový systém Starlink poblíž Pokrovsku v Doněcké oblasti (10. dubna 2025)

Zelenskyj pro NBC News dále uvedl, že se domnívá, že na restrikci služby měl vliv jak Musk, tak Trump. Dodal, že pokud by se Trump zítra rozhodl omezení zrušit, „bude to okamžitě fungovat tak, jak tomu bylo dříve“.

Směrem k Trumpovi rovněž prohlásil, že mu chce věřit. „Doufám, že svá rozhodnutí změní, protože si myslím, že jde o samé chyby, které nepomohou ani nám, ani Spojeným státům,“ doplnil. Postoj Zelenského, který dříve USA obvinil ze zrady Kyjeva, se ale nezměnil. Trumpova dohoda s Ruskem o dodávkách nafty podle něj pouze posílí odhodlání šéfa Kremlu Vladimira Putina Ukrajinu okupovat.

Je bolestivé, když si Trump vybere druhou stranu, prohlásil Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Výběr redakce

Ukrajina už zase dostává informace od USA, řekl Zelenskyj

Ukrajina už zase dostává informace od USA, řekl Zelenskyj

před 34 mminutami
Šlachta jedná o přestupu ze senátního klubu ANO. Legitimní, míní Mračková Vildumetzová

Šlachta jedná o přestupu ze senátního klubu ANO. Legitimní, míní Mračková Vildumetzová

11:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ruské útoky zabíjely ve třech ukrajinských oblastech, Ukrajinci zasáhli Petrohrad

Ruské útoky zabíjely ve třech ukrajinských oblastech, Ukrajinci zasáhli Petrohrad

09:47Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Francouzská policie zadržela v souvislosti s násilnými protesty přes 1800 lidí

Francouzská policie zadržela v souvislosti s násilnými protesty přes 1800 lidí

01:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V Ostravě se na koalici domluvili ANO, Starostové pro Ostravu a hnutí Ostravak

V Ostravě se na koalici domluvili ANO, Starostové pro Ostravu a hnutí Ostravak

12:17Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Senátoři připraví stížnost na služební zákon k Ústavnímu soudu, řekl Vystrčil

Senátoři připraví stížnost na služební zákon k Ústavnímu soudu, řekl Vystrčil

před 3 hhodinami
Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali rostoucí ceny hypoték

VideoHosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali rostoucí ceny hypoték

před 7 hhodinami
Vůz v americké Wichitě vjel na fotbalové hřiště během zápasu, dva lidé zemřeli

Vůz v americké Wichitě vjel na fotbalové hřiště během zápasu, dva lidé zemřeli

04:16Aktualizovánopřed 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Německo vyšetřuje díru v plotě letiště v Lipsku, kde došlo k incidentu s dronem

Německé úřady vyšetřují, jak se přes noc objevila velká díra v plotě kolem letiště Lipsko/Halle na východě Německa, píše s odvoláním na místní média agentura AP. K tomuto dosud nevysvětlenému poškození došlo na stejném letišti, které v srpnu zažilo pokus o útok pomocí dronu.
před 2 mminutami

Ukrajina už zase dostává informace od USA, řekl Zelenskyj

Předávání informací amerických zpravodajských služeb o blížících se ruských balistických raketách Ukrajině je opět „odblokováno“. Stanici NBC News to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Jsme za to velmi vděční, teď to funguje,“ sdělil poté, co Spojené státy sdílení na několik dní přerušily. Doplnil však, že Ukrajina stále čelí omezení rychlosti při využívání služby Starshield.
před 34 mminutami

Ruské útoky zabíjely ve třech ukrajinských oblastech, Ukrajinci zasáhli Petrohrad

Ruské útoky zabily dvě osoby v ukrajinské Sumské oblasti, jednu v Poltavě a jednu v Záporoží, píše Ukrinform s odvoláním na policii a místní představitele. Rusové také zranili tři lidi v Izjumu, píše Ukrajinska pravda s odkazem na správu města. Civilní infrastruktura byla terčem ruských sil v Rovenské a Vinnycké oblasti. Ukrajinská armáda útočila v noci na Petrohrad, kde podle tamního gubernátora způsobila požár v ropném terminálu a dalších infrastrukturních objektech.
09:47Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Francouzská policie zadržela v souvislosti s násilnými protesty přes 1800 lidí

Násilnosti, které v sobotu provázely v některých francouzských městech celostátní demonstrace, si vyžádaly na 500 zraněných policistů a četníků. Ministr vnitra Laurent Nuňez uvedl, že policie v souvislosti s násilím při demonstracích zadržela přes 1800 lidí, dříve francouzský premiér Sébastien Lecornu hovořil o 1200 zadržených. Jen v Paříži bylo zadrženo rekordních 855 osob, oznámila ráno policie. V Paříži zemřel jeden z demonstrujících, kterého postihla srdeční a dechová zástava, uvádí stanice France 24 a RTL.
01:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Vůz v americké Wichitě vjel na fotbalové hřiště během zápasu, dva lidé zemřeli

Dvě oběti si vyžádal incident, při němž nákladní automobil v sobotu ve městě Wichita v americkém státě Kansas projel přes fotbalové hřiště během utkání. Mezi mrtvými je šestiletý chlapec, řidič je ve vazbě, informovala podle agentury Reuters policie. Dalších jedenáct lidí bylo hospitalizováno.
04:16Aktualizovánopřed 9 hhodinami

Incident na vojenské základně v Kanadě si vyžádal oběti, způsobil i požár

Incident na vojenské základně v kanadské provincii Alberta si vyžádal mrtvé a raněné a způsobil rozsáhlý požár. Oznámil to v sobotu podle agentury AP kanadský ministr obrany David McGuinty, neupřesnil však, co přesně se stalo.
05:05Aktualizovánopřed 9 hhodinami

Ve francouzském Limoges vzplála během protestů radnice, úřady viní „vandaly“

Ve Francii se konalo na 110 protestních shromáždění kvůli vysokým cenám a rozpadu modelu, jenž měl poskytovat základní úroveň příležitostí a sociálního zabezpečení. Podle organizátorů se jich zúčastnilo na osm set tisíc lidí, ministr vnitra Laurent Nuňez mluví o 550 tisících lidí. Ve městě Limoges zachvátil sídlo radnice z 19. století požár, místní představitel hovoří o „úmyslném činu vandalů“. Protestující se ve velkých městech dostávali do střetů s policií. V Marseille a Lille demonstranti vtrhli na radnice. Nuňez uvedl, že během dne bylo zadrženo na 400 lidí.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

VideoFrontex v Bosně hlídá západobalkánskou migrační trasu

Počty migrantů na západobalkánské trase klesají, cesta přes Bosnu do Chorvatska ale zůstává aktivní. Na podzim migrace obvykle roste, v zimě a za špatného počasí stagnuje. Pro většinu migrantů není Bosna cílem, ale jen zastávkou na cestě dál do Evropské unie. I proto tu evropská pohraniční agentura Frontex posiluje přítomnost. Celkem tu od rozšíření spolupráce letos v létě působí 130 jejích příslušníků, kteří pomáhají odhalovat falešné doklady a monitorovat hranici. Letos v prvním pololetí se pokusilo přes Bosnu ilegálně vstoupit do EU na čtyři tisíce lidí, tedy o pětinu méně než loni. Experti ale zároveň upozorňují, že i v dalších kritických částech hranice Unie, kde Frontex působí, jde pouze o zaznamenané případy pokusů o ilegální vstup, reálná čísla mohou být vyšší. Zároveň se migrační tlak v poslední době z Balkánu opět přesunul do Středomoří.
před 10 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026