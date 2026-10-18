Ukrajina už zase dostává informace od USA, řekl Zelenskyj

Předávání informací amerických zpravodajských služeb o blížících se ruských balistických raketách Ukrajině je opět „odblokováno“. Stanici NBC News to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Jsme za to velmi vděční, teď to funguje,“ sdělil poté, co Spojené státy sdílení na několik dní přerušily. Doplnil však, že Ukrajina stále čelí omezení rychlosti při využívání služby Starshield.
Zelenskyj v úterý uvedl, že spojenci Ukrajinu nevarovali před pondělním útokem na kyjevskou civilní infrastrukturu. „Zpravodajské informace o vypuštění ruských balistických raket pomáhají zachraňovat životy,“ upozornil. Americký prezident Donald Trump později oponoval, že napadená země zpravodajská data dále dostává.
Podle médií Spojené státy na konci minulého týdne pohrozily Ukrajině, že jí přestanou poskytovat zpravodajské informace, pokud Kyjev nezanechá útoků na ruské rafinerie, což po Ukrajině požadoval Trump. Zelenskyj v úterním prohlášení podotkl, že ukrajinská armáda od neděle na energetickou infrastrukturu Ruska nezaútočila.
Evropští a ukrajinští představitelé dříve NBC News sdělili, že se domnívají, že pozastavení sdílení zpravodajských dat mělo s největší pravděpodobností vyvinout tlak na Kyjev, aby v patové situaci mírových jednání učinil ústupky. Trump v posledních dnech také zmírnil sankce vůči Rusku.
Omezení služby Starshield
Zelenskyj v rozhovoru také upozornil, že Ukrajina stále čelí snížení rychlosti při využívání Starshieldu, což je vojenská verze sítě Starlink. Řekl, že ukrajinští představitelé se domnívají, že rozhodnutí omezit Starlink, přijaté společností SpaceX Elona Muska, bylo reakcí na „zprávu od americké vlády“. Agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele napsala, že k tomuto kroku došlo na přímý pokyn Bílého domu.
Omezení některých služeb Starlinku podle poradce prezidenta Zelenského Serhije Beskrestnova narušilo obranu země. Zakladatel společnosti Elon Musk reagoval s tím, že systém označovaný jako Starshield vlastní a kontroluje vláda Spojených států a že o restrikcích této služby rozhoduje americká armáda a v konečném důsledku prezident Donald Trump. Ten odmítl, že by za omezením stál.
Musk zdůraznil, že Starlink je komerční služba vlastněná společností SpaceX, která je omezena na civilní nebo obranné aktivity a „nelze ji využívat pro ofenzivní vojenské akce“. Ačkoliv Musk tvrdí, že jsou oba systémy oddělené, v mnoha případech využívají stejnou základní satelitní technologii, upozornila agentura Reuters.
Zelenskyj pro NBC News dále uvedl, že se domnívá, že na restrikci služby měl vliv jak Musk, tak Trump. Dodal, že pokud by se Trump zítra rozhodl omezení zrušit, „bude to okamžitě fungovat tak, jak tomu bylo dříve“.
Směrem k Trumpovi rovněž prohlásil, že mu chce věřit. „Doufám, že svá rozhodnutí změní, protože si myslím, že jde o samé chyby, které nepomohou ani nám, ani Spojeným státům,“ doplnil. Postoj Zelenského, který dříve USA obvinil ze zrady Kyjeva, se ale nezměnil. Trumpova dohoda s Ruskem o dodávkách nafty podle něj pouze posílí odhodlání šéfa Kremlu Vladimira Putina Ukrajinu okupovat.