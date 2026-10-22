„Už jsem se pohřbil.“ Dron zachránil ukrajinského vojáka po 491 dnech na frontě

Ukrajinský voják Kosťantyn Vlasenko vypověděl, že strávil na své pozici na frontě 491 dní. Většinou sám. V záchranu tak po nedávném vážném zranění nohou už nedoufal. „Dva kolegové už při pokusu mě zachránit zemřeli,“ sdělil v rozhovoru pro agenturu Reuters. Ukrajinská armáda nakonec k jeho záchraně poprvé použila speciální dron určený k přepravě raněných z nebezpečných zón.
„Sám sebe už jsem pohřbil. Byl jsem 491 dní na frontové linii prakticky sám,“ sdělil Reuters Vlasenko. „Když dron přistával, vydával hlasitý dunivý zvuk. Na ten hluk nikdy nezapomenu – bylo to hučení záchrany.“
„Už jsem ani nestál o záchranu... Dva vojáci už předtím zemřeli, když se vraceli pro mě a pro těla mrtvých kamarádů. Byl to pro mě zlomový bod, kdy jsem si uvědomil, že se k mé pozici už nikdo nemůže dostat,“ vzpomínal na vypjaté momenty Vlasenko.
Ukrajinský voják ze 30. mechanizované brigády byl před evakuací raněn. V rozhovoru vzpomíná, jak nad ním přeletěl nepřátelský dron, vypustil nálož a ta v jeho blízkosti explodovala. Tehdy mu poranila hrdlo a nohu. Tu si pak v úkrytu musel sám amputovat – jednak mu v ní zůstal šrapnel a také mu trčící kost překážela v pohybu. Po záchraně přišel i o druhou nohu.
„Nepřátelé si mysleli, že mě eliminovali. Všechno bylo na kousíčky. Já se ale odplazil do kotelny. Celá místnost byla úplně napěchovaná a bylo v ní málo místa. Ležel jsem v prostoru dlouhém okolo 160 centimetrů a širokém odhadem 80 centimetrů. A tam jsem žil až do 4. října, než mě zachránili,“ popsal svůj úkryt Vlasenko.