Moskva chce „vychovávat správné Rusy“. Učení ovlivňuje tematickými hračkami


před 47 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

I ti nejmenší se mají podle současného kremelského režimu učit „být pravým Rusem“. Školní výuka už úřadům nestačí, pomoci mají i nové hračky pro jesle a školky, které odrážejí ruskou kulturu, dějiny a současné hodnoty. Už třetí rok po sobě proto uspořádaly soutěž, na které domácí firmy předvádějí nové nápady.

Moskva si klade otázku, s čím se ti nejmenší mají zabavit, aby stávající režim neztratil podporu. Na letošní přehlídce osmdesáti novinek převládaly hračky s vojenskou tematikou. Na bojová vozidla dohlíželi plyšový kocour v mundúru tankisty a kolébací panenky v ruských barvách s nápisem „Nás nezničíte“.

„Cílem je, aby si děti vypěstovaly lásku k vlasti, a to nikoli nátlakem, ale právě prostřednictvím hry,“ prohlásila předsedkyně ruského Národního svazu učitelů v předškolních zařízení Valeria Michajleva Ustinskajová.

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K vlastenectví má nejmladší generaci přivést desková hra Cesta k vítězství nebo kolekce panenek v uniformách z druhé světové války s názvem Moji hrdinové. Výrobci neopomněli ani vzdálenější tradice – na výstavě tak dětem nabízeli malbu lidových vzorů na dřevo i stavbu tradičních chaloupek z barevných dílů.

Vliv Kremlu na výklad dějin

Soutěž pod záštitou vlády je součástí širšího úsilí úřadů, které od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu dětem vštěpují Kremlem schválenou verzi dějin a to, co stát označuje za tradiční hodnoty. Vítězové získají podporu při výrobě a možnost zařazení na seznam hraček pro mateřské školy.

„(Chceme se) odklonit od takzvaného modelu raného rozvoje – tedy koncepce převzaté ze Západu v devadesátých letech, která má bohužel na děti velmi škodlivý vliv,“ prohlásila poradkyně ruského vládce Vladimira Putina Jelena Jampolská.

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Ilustrační snímek

Západní firmy Lego nebo Mattel ruský trh v roce 2022 oficiálně opustily. Do země se přesto jejich výrobky stále dovážejí – přes Turecko nebo Čínu. Některé představené domácí modely přitom známé stavebnice silně připomínají.

Cenu veřejnosti navíc v on-line hlasování získala sada s mikroskopem, která vypadá jako dokonalá kopie amerického přístroje.

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