Rusko zasáhlo univerzitu v Kremenčuku, mrtvé hlásí Kyjev i Charkovská oblast


21. 10. 2026Aktualizovánopřed 17 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24, Ukrajinska pravda, Kyiv Independent

Ruské drony zabily v Charkovské oblasti dva lidi a zasáhly univerzitní budovu v Kremenčuku v Poltavské oblasti v centrální části země, informovaly místní úřady podle serveru Kyiv Independent. V Kyjevě Rusové zasáhli výškovou budovu, při útoku začala hořet i řada aut. Zemřeli dva lidé, sdělil starosta Vitalij Klyčko. Pokračovaly i ukrajinské útoky na cíle v Ruské federaci a na okupovaných územích.

Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu pomocí střel Iskander-K a 186 dronů, sdělilo ukrajinské letectvo. Na 150 bezpilotních strojů se mělo obraně podařit zlikvidovat. Letectvo zaznamenalo zásahy na sedmadvaceti místech. „Střely pronikly (protivzdušnou obranou),“ okomentoval hlášení server RBK-Ukrajina.

Šéf regionální správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov na telegramu uvedl, že ruské drony v obci Korotyč zabily 81letou ženu a o dva roky staršího muže. Útok poškodil obytné domy, způsobil další škody a jedenácti lidem přivodil akutní stresovou reakci, a to včetně dvouměsíčního chlapce a osmileté dívky, dodal.

Následky ruského útoku v Charkovské oblasti
Zdroj: Telegram/Vojenská správa Charkovské oblasti

Kyjevský starosta Klyčko napsal, že v hlavním městě zasáhl ruský vzdušný úder výškovou obytnou budovu a dopravní infrastrukturu a způsobil požáry. „Dron zasáhl objekt dopravní infrastruktury v Solomjanské čtvrti. Hoří. Na místě jsou záchranné složky,“ sdělil Klyčko. Kromě dvou mrtvých si útok vyžádal také dva raněné, které zdravotníci hospitalizovali, dodal.

V Kremenčuku v Poltavské oblasti zasáhl ruský dron v úterý večer univerzitní budovu, což způsobilo požár a zranilo tři lidi, včetně šestnáctiletého dítěte, uvedl šéf regionu Vitalij Djakivnyč. Dítě bylo hospitalizováno s otřesem mozku a zraněními souvisejícími s výbuchem.

Západ Ukrajiny v ohrožení

Dva raněné si vyžádal ruský útok na blíže neupřesněný podnik ve městě Žovkva ve Lvovské oblasti na západě Ukrajiny, uvedl náčelník regionální správy Maksym Kozyckyj.

„(Ruské) drony stále častěji míří i na západ Ukrajiny, vidíme, že dolétají drony s proudovým pohonem také do Poltavy, do Rivného nebo i do Lvovské oblasti. V minulých dnech informovaly úřady o tom, že na místě hořely sklady, ale také byla zasažena kritická energetická infrastruktura,“ komentovala vývoj zpravodajka ČT Ilona Zasidkovyčová.

Rychlejší bezpilotní stroje s proudovým pohonem jsou problém pro ukrajinskou protivzdušnou obranu, která má potíže je sestřelit, podotkla Zasidkovyčová.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Ukrajina se od února 2022 brání plnohodnotné ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní útoky drony, střelami a raketami po celé zemi, které mají civilní oběti. Kyjev v odvetě útočí na cíle v hloubi Ruska včetně rafinerií a datových center.

Ukrajinský dron při útoku na auto na západě Ruska zabil 19letého muže a další dva zranil, oznámil ve středu šéf Brjanské oblasti Jegor Kovalčuk. Tvrzení však nelze nezávisle ověřit.

Zpravodajský kanál Exilenova+ v noci informoval o ukrajinských úderech na telekomunikační centrum v okupovaném Luhansku a zveřejnil satelitní snímek exportního terminálu společnosti NZNP Rostovskyj po útoku ukrajinského dronu. Při úderu bylo podle tohoto kanálu poškozeno osm nádrží na skladování ropy. Útoky hlásily v úterý večer i okupované části Doněcké oblasti.

Spor Trumpa se Zelenským

Moskva v posledních týdnech zesílila útoky na sousední zemi. Děje se tak v době, kdy americký prezident Donald Trump navzdory dosavadním protiruským sankcím plánuje nákupy ruské ropy a vyvíjí tlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby urychleně uzavřel mír s Moskvou. Kyjev ale odmítá slevit ze svých podmínek a nezastavil údery na Ruskou federaci, které Trump kritizoval.

Americký vyjednavač Steve Witkoff se podle médií má ve středu setkat s ruským vládcem Vladimirem Putinem v Petrohradu. Šéf americké diplomacie Marco Rubio podle agentur sdělil, že úterní jednání Witkoffa se Zelenským v Oslu bylo pozitivní. Schůzka Witkoffa s Rusy v Petrohradu podle něj ukáže, zda se dosáhne pokroku.

Reuters: Kremelská tvrdá linie si užívá roztržku Trumpa se Zelenským
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