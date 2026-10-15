České Radiokomunikace odstřelí stožáry vysílače v Liblicích

ŽivěČeské Radiokomunikace odstřelí stožáry vysílače v Liblicích


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
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Zdroj: ČT24

České Radiokomunikace (CRA) ve čtvrtek odstřelují dvojici stožárů vysílače Liblice u Českého Brodu, které jsou se svými 355 metry nejvyššími stavbami v Česku. Rozebrání a odvoz spadlých konstrukcí mají pokračovat do konce listopadu. Zachování stožárů by podle dřívějšího odhadu CRA vyžadovalo investice nejméně 170 milionů korun.

Obvodní báňský úřad pro Prahu a Středočeský kraj povolil trhací práce rozhodnutím z 3. září. Jednou z podmínek bylo, že policie před jejich zahájením na nezbytně nutnou dobu uzavře silnici I/12. CRA už dříve uvedly, že při demolici bude nutné počítat také s omezením pohybu lidí v okolí vysílače a provozu na přilehlých komunikacích. Práce podle společnosti provádí odborná firma.

CRA už v pondělí ráno zhasly osvětlení dvojice stožárů. Šlo o jeden z přípravných kroků před samotným odstraněním. „Liblice jsou pro mnoho lidí technologickým symbolem a toto rozhodnutí jsme nedělali snadno. Stožáry ale již neslouží svému účelu a nenašel se nikdo, kdo by byl schopen zabezpečit potřebnou rekonstrukci a další využití,“ vysvětlil ředitel regulatorního a právního oddělení CRA Marcel Procházka. Firma podle něj jako vlastník musí zajistit bezpečnost infrastruktury a postupovat s péčí řádného hospodáře.

Firma v červenci zveřejnila nezávaznou výzvu zájemcům o odkoupení stožárů, kotevního systému, výtahů a anténního domku. Následně podle dřívějšího vyjádření mluvčí CRA Anny Tůmové jednala se dvěma zájemci. Ani jeden však nedoložil zdroj financování potřebného pro nezbytné opravy a další bezpečný provoz staveb.

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Zdroj: ČT24

Zachování stožárů by podle dřívějšího odhadu CRA vyžadovalo investice nejméně 170 milionů korun. Přibližně 120 milionů korun by stála výměna kotvicích lan, dalších 25 milionů obnova protikorozní ochrany a stejnou částku oprava či modernizace výtahů.

Rozhlasový vysílač Liblice B byl zprovozněn v roce 1976. Český rozhlas z něj ukončil středovlnné vysílání na konci roku 2021. Od října 2023 do konce března 2025 zařízení využívalo Country Radio, od té doby je bez vysílacího využití.

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