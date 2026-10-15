České Radiokomunikace odstřelí stožáry vysílače v Liblicích

České Radiokomunikace (CRA) ve čtvrtek odstřelují dvojici stožárů vysílače Liblice u Českého Brodu, které jsou se svými 355 metry nejvyššími stavbami v Česku. Rozebrání a odvoz spadlých konstrukcí mají pokračovat do konce listopadu. Zachování stožárů by podle dřívějšího odhadu CRA vyžadovalo investice nejméně 170 milionů korun.
Obvodní báňský úřad pro Prahu a Středočeský kraj povolil trhací práce rozhodnutím z 3. září. Jednou z podmínek bylo, že policie před jejich zahájením na nezbytně nutnou dobu uzavře silnici I/12. CRA už dříve uvedly, že při demolici bude nutné počítat také s omezením pohybu lidí v okolí vysílače a provozu na přilehlých komunikacích. Práce podle společnosti provádí odborná firma.
CRA už v pondělí ráno zhasly osvětlení dvojice stožárů. Šlo o jeden z přípravných kroků před samotným odstraněním. „Liblice jsou pro mnoho lidí technologickým symbolem a toto rozhodnutí jsme nedělali snadno. Stožáry ale již neslouží svému účelu a nenašel se nikdo, kdo by byl schopen zabezpečit potřebnou rekonstrukci a další využití,“ vysvětlil ředitel regulatorního a právního oddělení CRA Marcel Procházka. Firma podle něj jako vlastník musí zajistit bezpečnost infrastruktury a postupovat s péčí řádného hospodáře.
Firma v červenci zveřejnila nezávaznou výzvu zájemcům o odkoupení stožárů, kotevního systému, výtahů a anténního domku. Následně podle dřívějšího vyjádření mluvčí CRA Anny Tůmové jednala se dvěma zájemci. Ani jeden však nedoložil zdroj financování potřebného pro nezbytné opravy a další bezpečný provoz staveb.
Zachování stožárů by podle dřívějšího odhadu CRA vyžadovalo investice nejméně 170 milionů korun. Přibližně 120 milionů korun by stála výměna kotvicích lan, dalších 25 milionů obnova protikorozní ochrany a stejnou částku oprava či modernizace výtahů.
Rozhlasový vysílač Liblice B byl zprovozněn v roce 1976. Český rozhlas z něj ukončil středovlnné vysílání na konci roku 2021. Od října 2023 do konce března 2025 zařízení využívalo Country Radio, od té doby je bez vysílacího využití.