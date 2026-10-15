Izrael oznámil pozastavení dodávek komerčního zboží do Gazy


15. 10. 2026Aktualizovánopřed 56 mminutami|Zdroj: ČTK

Izrael oznámil, že do Pásma Gazy již nebude dováženo komerční zboží. S odvoláním na středeční prohlášení úřadu izraelského ministerstva obrany pro palestinské civilní záležitosti (COGAT) to ve čtvrtek napsala agentura AP. Ta upozornila, že tamní hladem ohrožení Palestinci tak před přicházející zimou ztratí klíčový zdroj dodávek potravin a materiálů potřebných pro provizorní přístřešky v oblasti zničené válkou.

Podle AP není jasné, kdo rozhodnutí učinil. COGAT uvedl, že pouze tlumočí prohlášení palestinských obchodníků v Pásmu Gazy, ti to ovšem popírají. Krok nicméně podle agentury povede k okamžitému snížení zásob v Pásmu Gazy, které je zcela závislé na přísunu zboží, jehož převoz přes hranice schvalují úřady židovského státu.

COGAT tvrdí, že komunikuje rozhodnutí palestinských obchodníků, kteří „již mají dost toho, že vládnoucí teroristické hnutí Hamás vybírá poplatky z dodávek zboží a vyhrožuje jim“. Takovýto výklad ovšem odmítá Náhid Šihajbir, který je šéfem svazu nákladních dopravců v Pásmu Gazy. Podle něj jsou to právě izraelské úřady, kdo restrikce zavedl.

Zástupci svazu se po oznámení COGATu setkali s představiteli ministerstva hospodářství v Pásmu Gazy a sdělili jim, že Jeruzalém používá ministerstvem zavedené poplatky jako záminku pro pozastavení dodávek zboží přes hranice. Ministerstvo po obchodnících žádá poplatek deset tisíc šekelů (zhruba sedmdesát tisíc korun) za každý nákladní vůz, který přejede hranice regionu.

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Obavy ohledně cenové dostupnosti

Pozastavení dovozu vyvolalo obavy týkající se cenové dostupnosti zboží. Humanitární pracovníci totiž uvádějí, že k udržení cen pod kontrolou je potřeba kombinace humanitární pomoci a silného trhu. „Humanitární sektor samotný nezvládne naplnit potřeby všech lidí,“ zdůraznila mluvčí organizace Norská rada pro uprchlíky (NRC) Shaina Lowová. „Je nutné, aby trhy fungovaly,“ dodala.

Z vyjádření COGATu nebylo podle AP zřejmé, zda bude humanitárním organizacím povoleno nahradit pozastavené komerční dodávky. COGAT v minulosti sdělil, že Pásmo Gazy, kde žijí zhruba dva miliony obyvatel, potřebuje přibližně 250 nákladních vozidel se zbožím denně. Příměří z loňského října prosazené Spojenými státy přitom stanoví minimální počet šest set nákladních vozidel denně, připomněla AP.

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Loni v srpnu OSN vyhlásila v Pásmu Gazy, sužovaném izraelskou blokádou, hladomor. Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk tehdy řekl, že „situace je přímým důsledkem jednání izraelské vlády“.

Podle zprávy panelu nezávislých odborníků OSN pro potravinovou bezpečnost IPC z loňského prosince se situace významně zlepšila právě od začátku příměří a hladomor v Pásmu Gazy už loni v prosinci nebyl. Situace však podle IPC stále byla „velmi křehká“ a v celé oblasti hladovění hrozilo.

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