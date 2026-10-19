Souhrn dne
Možný zákaz vycházení v některých městech ve Francii | Financování asistentů pedagoga | Zmrazení mezd ve Volkswagenu Zobrazit

SOUHRN: Zásadní události pondělí 19. října


před 5 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 19. října 2026.

Lecornu chce po násilnostech v některých městech zákaz vycházení

Některá francouzská města by měla v reakci na víkendové násilnosti v ulicích zavést dočasný a přesně zacílený zákaz vycházení, vyzval po pondělním zasedání krizového štábu francouzský premiér Sébastien Lecornu. Demonstranti podporující francouzské studenty zablokovali vchod do pařížského muzea Louvre, které je pro veřejnost zavřené, uvedla v pondělí instituce. Protestní hnutí takzvaných žlutých vest ohlásilo další masové demonstrace na sobotu. Ministr vnitra Laurent Nuňez podal kvůli událostem z víkendu demisi, prezident Emmanuel Macron ji však nepřijal.

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Lecornu chce po násilnostech v některých městech zákaz vycházení
Následky nepokojů v Paříži na Champs-Elysées


Střety v centru Milána. Policie kvůli násilnostem zadržela na dvě stě lidí

V centru Milána se o víkendu střetli s policií mladí lidé. Ministr vnitra Matteo Piantedosi podle agentur v neděli večer oznámil, že policie zadržela na dvě stě lidí. Většině zadržených nebylo ještě osmnáct let. Milánská katedrála musela předčasně ukončit prohlídky turistů. Na pondělí italská premiérka Giorgia Meloniová svolala radu pro veřejný pořádek. Zatím nejsou informace o zraněných.

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Střety v centru Milána. Policie kvůli násilnostem zadržela na dvě stě lidí
Nepokoje v Miláně


Vláda schválila novelu o financování asistentů pedagoga

Novelu o financování a profesionalizaci asistentů pedagoga schválila na pondělním jednání jednomyslně vláda. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) zruší neefektivní prvky inkluze. Kvůli výhradám koaličních partnerů projednávání novely před dvěma týdny kabinet přerušil, minulý týden se jím zabývala pracovní skupina. Plaga nyní řekl, že novela zruší neefektivní prvky inkluze, hlavně plošné přidělování asistentů jednotlivým žákům.

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Vláda schválila novelu o financování asistentů pedagoga
Premiér Andrej Babiš a ministr vnitra Lubomír Metnar (oba ANO) přicházejí na schůzi vlády


Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se shodli na změně nastavení platů

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí dohodli na změně odměňování ve veřejných a státních službách od ledna. Většině pracovníků se v nových platových tabulkách příští rok tarify zvýší, nikomu se nesníží. Na tiskové konferenci po tripartitním jednání to řekli ministryně financí Alena Schillerová a ministr práce Aleš Juchelka (oba ANO). Podle prezidenta Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jiřího Horeckého by přidání mohlo činit od nuly do zhruba devíti tisíc korun.

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Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se shodli na změně nastavení platů
Aleš Juchelka (ANO)


ANO, STAN a Pro Plzeň podepsaly v Plzni koaliční smlouvu

Všech 34 zastupitelů za ANO, STAN a Pro Plzeň s podporou lidovců podepsalo v Plzni koaliční smlouvu. V zastupitelstvu se 47 členy mají pohodlnou většinu. Koalice se dohodla, že sníží počet radních z dosavadních jedenácti na devět, ze třinácti na jedenáct klesne také počet poradních komisí. Zveřejněno zatím bylo pouze jméno primátora, kterým bude opět Roman Zarzycký z ANO, jeho prvního náměstka Aleše Tolara ze STAN a náměstka Tomáše Morávka z Pro Plzeň.

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ANO, STAN a Pro Plzeň podepsaly v Plzni koaliční smlouvu
Představitelé koaličních uskupení v Plzni


Pětikoalice v Olomouci podepsala koaliční smlouvu, primátorem bude Zelenka

Hnutí STAN podepsalo v Olomouci koaliční smlouvu s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Primátorem se stane lídr STAN Marek Zelenka. Dohodnutá pětikoalice bude mít v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu Olomouce pětadvacet mandátů. Vítězné ANO jde spolu s ODS a SPD do opozice. V uplynulých čtyřech letech v Olomouci vládlo ANO spolu s ProOlomouc, spOLečně a Piráty.

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Pětikoalice v Olomouci podepsala koaliční smlouvu, primátorem bude Zelenka
Podpis koaliční smlouvy v Olomouci


Ruský útok na Charkovskou oblast má šest obětí včetně tří dětí

Ruský dronový útok na park v obci Nova Vodolaha v Charkovské oblasti zabil šest lidí, z toho tři děti, uvedl šéf tamní správy Oleh Syněhubov. Moskva se nevyjádřila. Agresor udeřil i v noci, v Kyjevě zemřel nejméně jeden člověk a dalších osm lidí bylo zraněno. Ruské rakety zasáhly mimo jiné zdravotnické a vzdělávací zařízení. Zahynula 21letá dívka, sdělil starosta Kyjeva Vitalij Klyčko. Mimo Kyjev útoky zabily ještě nejméně dva lidi.

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Ruský útok na Charkovskou oblast má šest obětí včetně tří dětí
Následky ruského útoku na park v obci Nova Vodolaha v Charkovské oblasti (19. října 2026)


Volkswagen podle odborů plánuje zmrazit mzdy do roku 2030, týkalo by se to i Škody

Automobilový koncern Volkswagen plánuje do roku 2030 zmrazit mzdy svých více než 660 tisíc zaměstnanců, uvedl německý odborový svaz IG Metall. Volkswagen odmítl komentovat informaci, kterou dříve přinesl i deník Süddeutsche Zeitung. Součástí koncernu Volkswagen je česká Škoda Auto, která má zhruba 36 500 zaměstnanců včetně agenturních. Automobilka ohledně možného dopadu plánu na své zaměstnance uvedla, že spekulace nebude komentovat.

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Volkswagen podle odborů plánuje zmrazit mzdy do roku 2030, týkalo by se to i Škody
Výroba v německé továrně Volkswagenu


„Jsme krávy budoucnosti,“ míní historik Harari. Varuje před AI migranty

Umělé inteligence mění zásadním způsobem svět, upozornil v pořadu Hyde Park Civilizace historik a intelektuál Yuval Noah Harari. Západní svět se podle něj sice obává migrantů ze zemí třetího světa, ale ve skutečnosti za mnohem nebezpečnější označil mnohem cizejší AI migranty, kteří doopravdy berou lidem práci.

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„Jsme krávy budoucnosti,“ míní historik Harari. Varuje před AI migranty
Yuval Noah Harari

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