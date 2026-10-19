Macron odmítl demisi ministra vnitra, uznal ale chyby úřadů před násilnostmi


19. 10. 2026Aktualizovánopřed 4 mminutami|Zdroj: ČTK

Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez podal demisi kvůli víkendovým násilnostem v ulicích měst. Prezident Emmanuel Macron ji nepřijal, uznal však, že úřady podcenily přípravu, a vyzval ministra k přijetí nových opatření proti násilníkům, oznámil v pondělí ráno dle agentury AFP Elysejský palác.

V sobotu ve Francii vyšlo do ulic několik stovek tisíc lidí protestovat proti nárůstu životních nákladů. K demonstracím se na řadě míst připojili také studenti, kteří již několik týdnů protestují proti podfinancování a problémům ve školství, či zemědělci.

V Paříži, Lyonu, Bordeaux a v dalších městech se ale na okraji demonstrací odehrály střety v ulicích, útoky na veřejné budovy a rabování. Policie zadržela na 2400 lidí, asi tisíc policistů utrpělo zranění. Nuňez čelil od opozičních politiků výzvám k rezignaci, protože podle nich úřady protesty „naprosto nezvládly“.

Macron dle aktuálního prohlášení svého úřadu uvedl, že násilnostem předcházela „selhání v předvídání a zpravodajské činnosti“. Demisi ministra však odmítl.

„Aby skoncoval s jevy, jako jsou barikády a rabování, požádal rovněž ministra vnitra, aby co nejrychleji zavedl do praxe nové postupy složek vnitřní bezpečnosti pro boj proti násilníkům,“ sdělil prezidentův úřad.

Macron slíbil tvrdě zakročit proti násilí v ulicích
Bezpečnostní jednotky zasahují ve městě Nantes

Výběr redakce

Putin navrhl Trumpovi americko-čínsko-ruský summit o Ukrajině, píše WSJ

Putin navrhl Trumpovi americko-čínsko-ruský summit o Ukrajině, píše WSJ

03:50Aktualizovánopřed 20 mminutami
Agresivita dětí roste ve školách i vůči rodičům. Resort školství hledá řešení

Agresivita dětí roste ve školách i vůči rodičům. Resort školství hledá řešení

před 2 hhodinami
Macron slíbil tvrdě zakročit proti násilí v ulicích

Macron slíbil tvrdě zakročit proti násilí v ulicích

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Ukrajina už zase dostává informace od USA, řekl Zelenskyj

Ukrajina už zase dostává informace od USA, řekl Zelenskyj

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Vláda odkládá snížení firemních daní

Vláda odkládá snížení firemních daní

před 13 hhodinami
Incident na vojenské základně v Kanadě si vyžádal čtyři oběti

Incident na vojenské základně v Kanadě si vyžádal čtyři oběti

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Šlachta jedná o přestupu ze senátního klubu ANO. Legitimní, míní Mračková Vildumetzová

Šlachta jedná o přestupu ze senátního klubu ANO. Legitimní, míní Mračková Vildumetzová

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Ruské útoky zabíjely ve třech ukrajinských oblastech, Ukrajinci zasáhli Petrohrad

Ruské útoky zabíjely ve třech ukrajinských oblastech, Ukrajinci zasáhli Petrohrad

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Macron odmítl demisi ministra vnitra, uznal ale chyby úřadů před násilnostmi

Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez podal demisi kvůli víkendovým násilnostem v ulicích měst. Prezident Emmanuel Macron ji nepřijal, uznal však, že úřady podcenily přípravu, a vyzval ministra k přijetí nových opatření proti násilníkům, oznámil v pondělí ráno dle agentury AFP Elysejský palác.
07:35Aktualizovánopřed 4 mminutami

Putin navrhl Trumpovi americko-čínsko-ruský summit o Ukrajině, píše WSJ

Vládce Kremlu Vladimir Putin navrhl uspořádat příští měsíc summit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem. Jeho cílem by bylo vyjednat ukončení více než čtyři roky trvající ruské války proti Ukrajině za podmínek výhodných pro Moskvu, napsal americký list The Wall Street Journal (WSJ). Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pondělí Ukrajině a Rusku vzkázal, že by se měly soustředit na ukončení války.
03:50Aktualizovánopřed 20 mminutami

Moskva v noci útočila na Kyjev, rakety zasáhly i zdravotnické zařízení

Nejméně jednu oběť a tři zraněné si vyžádaly ruské raketové útoky na Kyjev v noci na pondělí, uvedl starosta ukrajinské metropole Vitalij Klyčko. Ruské rakety zasáhly mimo jiné zdravotnické a vzdělávací zařízení. Zatímco při prvním útoku se podle serveru The Kyiv Independent sirény rozezněly prakticky současně s výbuchy, při dalším útoku v pondělí nad ránem již obyvatelé dostali varování předem.
02:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Alberta bude hlasovat o rozvodu s Kanadou. Jde hlavně o ropu

Alberta v pondělí pořádá nezávazné referendum, v němž se obyvatel ptá, zda chtějí zůstat součástí Kanady. Příznivci odtržení kritizují, že Ottawa provincii bohatou na ropu využívá a ohrožuje jeho průmysl. Stoupenci statu quo varují před možnými ekonomickými problémy v případě odluky. Kanadský premiér Mark Carney uvedl, že „v sázce je hodně“ a přirovnal referendum k hlasování o brexitu. Očekává se vysoká účast.
před 2 hhodinami

Po požáru na kanadské vojenské základně je devatenáct lidí v kritickém stavu

Při požáru, který v kanadské provincii Alberta připravil o život čtyři kanadské vojáky, bylo hospitalizováno 39 lidí, z toho devatenáct je v kritickém stavu, uvedly úřady podle tiskových agentur. Kanadský premiér Mark Carney označil neštěstí za jednu z nejhorších tragédií, jakou kdy zažila kanadská armáda na domácí půdě v době míru. Nařídil spustit vlajky na federálních budovách po celé zemi na půl žerdi k uctění památky obětí.
před 3 hhodinami

Macron slíbil tvrdě zakročit proti násilí v ulicích

Francouzská policie zadržela v souvislosti s násilím při sobotních demonstracích 2397 lidí, oznámil v neděli ministr vnitra Laurent Nuňez, který také informoval o 997 zraněných policistech, hasičích a materiálních škodách. O zraněných z řad demonstrantů se nezmínil. Prezident Emmanuel Macron večer slíbil tvrdě zasáhnout proti lidem, kteří se dopustili v sobotu střetů v ulicích.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Ukrajina už zase dostává informace od USA, řekl Zelenskyj

Předávání informací amerických zpravodajských služeb o blížících se ruských balistických raketách Ukrajině je opět „odblokováno“. Stanici NBC News to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Jsme za to velmi vděční, teď to funguje,“ sdělil poté, co Spojené státy sdílení na několik dní přerušily. Doplnil však, že Ukrajina stále čelí omezení rychlosti při využívání služby Starshield a agentuře Bloomberg řekl, že americký prezident Donald Trump se na Kyjev snaží vyvinout tlak, aby se vzdal Moskvě.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

VideoKdyž Kyjevané chtějí strávit klidnou a bezpečnou noc, míří do metra

Je krátce po půlnoci. Během poslední hodiny se z kyjevského metra opět stává noclehárna. Jen během posledních měsíců v něm přespávalo až kolem padesáti tisíc lidí. Podzemní stanice se znovu plní obrazy známými z prvních týdnů ruské invaze na Ukrajinu. Od září, kdy Moskva zesílila útoky na Kyjev, tu podle úřadů nocuje i bez poplachu pravidelně až pět tisíc lidí. Přicházejí preventivně, kvůli vlastnímu klidu i potřebě ráno fungovat. S sebou si přinášejí například pas, studentský průkaz, jídlo a teplé oblečení. Mnohdy také domácí mazlíčky. Krátce po páté přijíždějí první soupravy. Cestující kličkují mezi stany, matracemi a stále spícími lidmi. Nocující pomalu balí. Ze 46 podzemních stanic, které slouží jako kryty, se znovu stávají místa hromadné dopravy.
před 12 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026