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Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se shodli na změně nastavení platů


19. 10. 2026AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČTK
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Zdroj: ČT24

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí dohodli na změně odměňování ve veřejných a státních službách od ledna. Většině pracovníků se v nových platových tabulkách příští rok tarify zvýší, nikomu se nesníží. Na tiskové konferenci po tripartitním jednání to řekli ministryně financí Alena Schillerová a ministr práce Aleš Juchelka (oba ANO). Podle prezidenta Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jiřího Horeckého by přidání mohlo činit od nuly do zhruba devíti tisíc korun.

Odboráři požadovali původně po úpravě tabulek ještě navýšení.

Ve veřejném sektoru pracuje podle údajů ministerstva práce asi 585 tisíc lidí. Pokud by se tarify od příštího roku neupravily, velká část zaměstnanců by byla pod minimální mzdou či zaručeným platem.

Připravujeme podrobnosti.

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