Moskva v noci útočila na Kyjev, rakety zasáhly i zdravotnické zařízení

Nejméně jednu oběť a tři zraněné si vyžádaly ruské raketové útoky na Kyjev v noci na pondělí, uvedl starosta ukrajinské metropole Vitalij Klyčko. Ruské rakety zasáhly mimo jiné zdravotnické a vzdělávací zařízení. Zatímco při prvním útoku se podle serveru The Kyiv Independent sirény rozezněly prakticky současně s výbuchy, při dalším útoku v pondělí nad ránem již obyvatelé dostali varování předem.
První noční útok na ukrajinskou metropoli přišel v neděli pozdě večer. Podle Klyčka rakety zasáhly zdravotnické zařízení v Desňanském obvodu a další budovu v Dniprovském obvodu. Poškozeno bylo také vzdělávací zařízení.
Obyvatelé měli na vyhledání úkrytu jen velmi málo času, píše server The Kyiv Independent. Podle jeho novinářů se výbuchy ozývaly prakticky současně se spuštěním sirén. Upozornění na mobilní telefony přišla jen několik okamžiků před prvními explozemi.
Podle šéfredaktorky webu Olhy Rudenkové se pouliční sirény rozezněly až během samotných výbuchů. Reportérka serveru Kateryna Denisovová uvedla, že mezi upozorněním na telefonu a prvními výbuchy měla přibližně tři minuty na ukrytí. Takto krátká doba na vyhledání úkrytu podle ní není při útocích balistickými raketami neobvyklá.
Další série explozí se v Kyjevě ozvala po třetí hodině ranní místního času. Podle Klyčka byla při tomto útoku poškozena jedna ze stanic metra na levém břehu Dněpru. Trosky poškodily také koleje a napájecí vedení metra v blízkosti stanice. V Solomjanském obvodu zasáhly trosky obytný dům.
Na rozdíl od předchozího útoku tentokrát obyvatelé dostali varování ještě před prvními výbuchy, uvedl server The Kyiv Independent.
Zelenskyj: USA obnovily sdílení zpravodajských informací
První útok přišel jen několik hodin poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Spojené státy obnovily sdílení zpravodajských informací o odpalech ruských raket. Podle prezidenta Ukrajina tyto informace v předchozích třech dnech nedostávala.
Nejmenovaný vysoce postavený ukrajinský představitel serveru The Kyiv Independent sdělil, že při nedělním večerním útoku přišlo varování před balistickými raketami až po jejich dopadu. „Varování před balistickou hrozbou přišlo, až když už k útoku došlo,“ řekl. „Zase něco chystají,“ dodal.
Ukrajinští představitelé již dříve upozorňovali, že satelitní sledování míst, odkud jsou rakety odpalovány, může být ovlivněno zpožděním při přenosu informací. Fungování amerického satelitního systému SBIRS, který slouží ke sledování odpalů raket, může narušovat také nepříznivé počasí.