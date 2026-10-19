Střety v centru Milána. Policie kvůli násilnostem zadržela na dvě stě lidí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Reuters

V centru Milána se o víkendu střetli s policií mladí lidé. Ministr vnitra Matteo Piantedosi podle agentur v neděli večer oznámil, že policie zadržela na dvě stě lidí. Většině zadržených nebylo ještě osmnáct let. Milánská katedrála musela předčasně ukončit prohlídky turistů. Na pondělí italská premiérka Giorgia Meloniová svolala radu pro veřejný pořádek. Zatím nejsou informace o zraněných.

Střety se odehrály již v sobotu, když se v Miláně a dalších italských městech uskutečnily demonstrace za dostupné bydlení či lepší sociální podmínky. Podle médií se v neděli skupiny mladých svolávaly k dalšímu dni protestů po sociálních sítích.

Skupiny zahalených lidí se v neděli střetávaly v centru Milána. Demonstranti se snažili vniknout do některých obchodů či rozbít výkladní skříně, na policii házeli dlažební kostky a pyrotechniku. Policie používala slzný plyn, vodní dělo a obušky.

Nahrávám video
Zdroj: Reuters/AGTW

V některých obchodech se zavřeli vystrašení turisté, které pak museli osvobodit hasiči. Do střetů se zapojili i někteří obyvatelé, kteří na zahalené demonstranty lili vodu z oken, píše deník La Repubblica. Večer pak těžkooděnci vytvořili ochranný kordon před operou La Scala, kde se konal koncert.

K tvrdému přístupu policie vyzval šéf regionu Lombardie, kde se Milán nachází, Attilio Fontana. Podle milánského starosty Beppeho Saly by bylo zapotřebí posílit počty policistů ve městě, po čemž Sala podle svých slov již další dobu volá.

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