ANO, STAN a Pro Plzeň podepsaly v Plzni koaliční smlouvu

Všech 34 zastupitelů za ANO, STAN a Pro Plzeň s podporou lidovců podepsalo v Plzni koaliční smlouvu. V zastupitelstvu se 47 členy mají pohodlnou většinu. Koalice se dohodla, že sníží počet radních z dosavadních jedenácti na devět, ze třinácti na jedenáct klesne také počet poradních komisí. Zveřejněno zatím bylo pouze jméno primátora, kterým bude opět Roman Zarzycký z ANO, jeho prvního náměstka Aleše Tolara ze STAN a náměstka Tomáše Morávka z Pro Plzeň.
V Plzni tak pokračuje koalice, která vládla předchozí čtyři roky, ovšem bez Pirátů, kteří se tentokrát do zastupitelstva nedostali. Zbývající tři strany se na společném vládnutí dohodly o volebním víkendu a ihned podepsaly memorandum. Předchozí koalice měla 28 hlasů. V opozici nyní skončila ODS a koalice Chceme Plzeň, což je spojení TOP 09, Zelených a nezávislých.
„Pod koaliční smlouvou máme už všech 34 podpisů, je uzavřena. Jsem přesvědčen, že budeme silnou a stabilní koalicí. Ustavující jednání zastupitelstva by se mělo uskutečnit v prvním listopadovém týdnu,“ řekl Zarzycký. Jména ostatních radních zveřejní koalice v tomto týdnu, dodal. Koalice chce podle něj pokračovat v zahájených projektech a neměnit směr. Cílem je zahájit další klíčové i menší záměry, posilovat bezpečnost, akcentovat i oblast bydlení a reagovat na potřeby v dalších resortech.
Rozdělení gescí
V radě budou kromě primátora tři náměstci a pět radních. ANO bude mít v radě pět zástupců, STAN tři a Pro Plzeň jednoho. Dosud měla ANO pět, STAN dva, Pro Plzeň dva a Piráti dva členy rady. ANO si ponechá v gesci ekonomiku, bude mít na starosti také technický úřad včetně hlavního architekta, školství, sociální oblast a majetek. Zachová si rovněž zastoupení v městských společnostech. Ekonomického náměstka město zřizovat nebude.
STAN si ponechá dopravu a bytovou politiku, nově získá kulturu a památkovou péči. Pro Plzeň bude mít náměstka odpovědného jako dosud za sport, nově mu navíc přibyde odpovědnost za podporu podnikání a Smart Cities.
Komunální volby v Plzni vyhrálo ANO, získalo 31,69 procenta hlasů a osmnáct mandátů, o tři víc než dosud. Druhý skončil STAN s deseti mandáty. Třetí ODS má osm zastupitelů. Čtvrté Pro Plzeň/KDU-ČSL má šest mandátů, pět zastupitelů mají na pátém místě Chceme Plzeň. Voleb se zúčastnilo 41,74 procenta voličů.