ANO, STAN a Pro Plzeň podepsaly v Plzni koaliční smlouvu


19. 10. 2026AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČTK

Všech 34 zastupitelů za ANO, STAN a Pro Plzeň s podporou lidovců podepsalo v Plzni koaliční smlouvu. V zastupitelstvu se 47 členy mají pohodlnou většinu. Koalice se dohodla, že sníží počet radních z dosavadních jedenácti na devět, ze třinácti na jedenáct klesne také počet poradních komisí. Zveřejněno zatím bylo pouze jméno primátora, kterým bude opět Roman Zarzycký z ANO, jeho prvního náměstka Aleše Tolara ze STAN a náměstka Tomáše Morávka z Pro Plzeň.

V Plzni tak pokračuje koalice, která vládla předchozí čtyři roky, ovšem bez Pirátů, kteří se tentokrát do zastupitelstva nedostali. Zbývající tři strany se na společném vládnutí dohodly o volebním víkendu a ihned podepsaly memorandum. Předchozí koalice měla 28 hlasů. V opozici nyní skončila ODS a koalice Chceme Plzeň, což je spojení TOP 09, Zelených a nezávislých.

„Pod koaliční smlouvou máme už všech 34 podpisů, je uzavřena. Jsem přesvědčen, že budeme silnou a stabilní koalicí. Ustavující jednání zastupitelstva by se mělo uskutečnit v prvním listopadovém týdnu,“ řekl Zarzycký. Jména ostatních radních zveřejní koalice v tomto týdnu, dodal. Koalice chce podle něj pokračovat v zahájených projektech a neměnit směr. Cílem je zahájit další klíčové i menší záměry, posilovat bezpečnost, akcentovat i oblast bydlení a reagovat na potřeby v dalších resortech.

Rozdělení gescí

V radě budou kromě primátora tři náměstci a pět radních. ANO bude mít v radě pět zástupců, STAN tři a Pro Plzeň jednoho. Dosud měla ANO pět, STAN dva, Pro Plzeň dva a Piráti dva členy rady. ANO si ponechá v gesci ekonomiku, bude mít na starosti také technický úřad včetně hlavního architekta, školství, sociální oblast a majetek. Zachová si rovněž zastoupení v městských společnostech. Ekonomického náměstka město zřizovat nebude.

STAN si ponechá dopravu a bytovou politiku, nově získá kulturu a památkovou péči. Pro Plzeň bude mít náměstka odpovědného jako dosud za sport, nově mu navíc přibyde odpovědnost za podporu podnikání a Smart Cities.

Komunální volby v Plzni vyhrálo ANO, získalo 31,69 procenta hlasů a osmnáct mandátů, o tři víc než dosud. Druhý skončil STAN s deseti mandáty. Třetí ODS má osm zastupitelů. Čtvrté Pro Plzeň/KDU-ČSL má šest mandátů, pět zastupitelů mají na pátém místě Chceme Plzeň. Voleb se zúčastnilo 41,74 procenta voličů.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

Výběr redakce

ANO, STAN a Pro Plzeň podepsaly v Plzni koaliční smlouvu

ANO, STAN a Pro Plzeň podepsaly v Plzni koaliční smlouvu

10:10AktualizovánoPrávě teď
Macron odmítl demisi ministra vnitra, uznal ale chyby úřadů před násilnostmi

Macron odmítl demisi ministra vnitra, uznal ale chyby úřadů před násilnostmi

07:35Aktualizovánopřed 26 mminutami
Nástup bakterií odolných proti antibiotikům je pomalá pandemie, říká přední expert

Nástup bakterií odolných proti antibiotikům je pomalá pandemie, říká přední expert

před 33 mminutami
Putin navrhl Trumpovi americko-čínsko-ruský summit o Ukrajině, píše WSJ

Putin navrhl Trumpovi americko-čínsko-ruský summit o Ukrajině, píše WSJ

03:50Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Agresivita dětí roste ve školách i vůči rodičům. Resort školství hledá řešení

Agresivita dětí roste ve školách i vůči rodičům. Resort školství hledá řešení

před 4 hhodinami
Macron slíbil tvrdě zakročit proti násilí v ulicích

Macron slíbil tvrdě zakročit proti násilí v ulicích

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Ukrajina už zase dostává informace od USA, řekl Zelenskyj

Ukrajina už zase dostává informace od USA, řekl Zelenskyj

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Vláda odkládá snížení firemních daní

Vláda odkládá snížení firemních daní

před 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

ANO, STAN a Pro Plzeň podepsaly v Plzni koaliční smlouvu

Všech 34 zastupitelů za ANO, STAN a Pro Plzeň s podporou lidovců podepsalo v Plzni koaliční smlouvu. V zastupitelstvu se 47 členy mají pohodlnou většinu. Koalice se dohodla, že sníží počet radních z dosavadních jedenácti na devět, ze třinácti na jedenáct klesne také počet poradních komisí. Zveřejněno zatím bylo pouze jméno primátora, kterým bude opět Roman Zarzycký z ANO, jeho prvního náměstka Aleše Tolara ze STAN a náměstka Tomáše Morávka z Pro Plzeň.
10:10AktualizovánoPrávě teď

Pětikoalice v Olomouci podepsala koaliční smlouvu, primátorem bude Zelenka

Hnutí STAN podepsalo v Olomouci koaliční smlouvu s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Primátorem se stane lídr STAN Marek Zelenka. Dohodnutá pětikoalice bude mít v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu Olomouce pětadvacet mandátů. Vítězné ANO jde spolu s ODS a SPD do opozice. V uplynulých čtyřech letech v Olomouci vládlo ANO spolu s ProOlomouc, spOLečně a Piráty.
před 1 mminutou

Plzeňští lékaři využívají unikátní metodu k přesnější diagnostice rakoviny slinivky

Fakultní nemocnice Plzeň oznámila světové prvenství v onkologické diagnostice. Začala kombinovat radiofarmakum 68Ga-Trivehexin s vyšetřením PET/MRI, které spojuje pozitronovou emisní tomografii a magnetickou rezonanci. Nový postup umožňuje přesněji zobrazit nádor a odlišit ho od okolní zánětlivé tkáně.
před 3 hhodinami

V Ostravě se na koalici domluvili ANO, Starostové pro Ostravu a hnutí Ostravak

Na koalici v Ostravě se domluvilo vítězné hnutí ANO se Starosty pro Ostravu a hnutím Ostravak. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu obsadí 37 křesel. Koaliční smlouvu chtějí podepsat do pátku. Na společné tiskové konferenci to oznámil lídr ostravského ANO Richard Vereš, který se má rovněž stát primátorem. Šéf ostravských starostů Aleš Boháč by měl být jeho prvním náměstkem.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Případů intoxikací kanabinoidy u mladých v Praze výrazně přibylo

Záchranáři v Praze stále více vyjíždějí k teenagerům kvůli podezření na intoxikaci kanabinoidy. Letos do září už měli přes 470 takových případů. To je téměř dvojnásobek oproti celému loňskému roku, uvedl pro ČT mluvčí Zdravotnické záchranné služby Praha Karel Kirs. Z celkového počtu letošních výjezdů k pacientům s podezřením na přítomnost kanabinoidů tvoří mladší dvaceti let více než čtvrtinu. Někteří pacienti končí i na lůžku intenzivní péče.
včera v 07:00

Analýza: Senátní volby dopadly katastrofou pro ANO a triumfem opozičních stran

„Hnutí ANO potvrdilo, že je vůdčí politickou silou v České republice, byť si uvědomujeme strasti kola druhého.“ To jsou slova 1. místopředsedy hnutí ANO a vicepremiéra Karla Havlíčka z minulého týdne po prvním kole senátních voleb. Strasti druhého kola dopadly na ANO plnou silou: nezískalo ani jedno senátorské křeslo. Je to vůbec poprvé, co vládní strany takto propadly. Naopak opozice se může radovat, píše analytik ČT Kamil Švec.
17. 10. 2026Aktualizováno17. 10. 2026

Půta se vzdá funkce hejtmana a senátorské imunity

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK), který byl zvolen senátorem v obvodu Česká Lípa, oznámil, že se vzdá postu v čele kraje, který zastává od roku 2012. Půta získal ve druhém kole senátních voleb 55,80 procenta hlasů, čímž porazil Jitku Volfovou (ANO). Oznámil také, že se vzdá senátorské imunity. Půta je nepravomocně odsouzen v korupční kauze, v níž ale vinu odmítá.
17. 10. 2026Aktualizováno17. 10. 2026

Nejvíc senátorů získalo ve volbách hnutí STAN, ANO žádného

Hnutí STAN po šesti letech opět vyhrálo senátní volby. Letos bylo zvoleno do horní parlamentní komory deset z jejich čtrnácti kandidátů. ODS získala sedm senátorů, přičemž obhajovala pět křesel. Její klub s TOP 09 tak zůstává nejsilnější frakcí. Miloš Vystrčil (ODS) tak pravděpodobně zůstane v čele horní komory. Naopak vládní ANO o jednoho senátora přišlo, když ze třinácti jeho finalistů neuspěl ani jeden. Lídr hnutí, premiér Andrej Babiš, označil výsledek za katastrofální.
17. 10. 2026Aktualizováno17. 10. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026