VideoArmáda oplocuje kontaminované území na Šumavě


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Armáda začala stavět oplocení kolem kontaminovaného území v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Šumavě. Na místě zůstává asi dvě stě sudů s nebezpečnými chemikáliemi a tisíc tun znečištěné zeminy. Vojáci budují také přístupovou cestu pro těžkou techniku, která bude potřeba při sanaci. Ministerstvo životního prostředí ujistilo místní starosty, že v současnosti nehrozí znečištění podzemních ani povrchových vod. Sanace území by měla začít ještě na podzim. V souvislosti s nálezem nebezpečných látek už bylo podáno také trestní oznámení.

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