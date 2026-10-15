Ukrajina hlásí zásah ruských bombardérů, Moskva zabila několik civilistů


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK, Ukrajinska pravda, Ukrinform

Ukrajina v noci na čtvrtek zaútočila na vojenské letiště Borisoglebsk v ruské Voroněžské oblasti a zasáhla šest bombardérů Suchoj Su-34M, oznámilo ukrajinské námořnictvo. Moskva se k těmto informacím nevyjádřila. Její armáda v noci zabila několik civilistů v Kirovohradské a Dněpropetrovské oblasti, uvedly ukrajinské úřady. V Oděské oblasti okupanti zaútočili na supermarket, zatím jsou hlášeni tři zranění.

Ukrajinské námořnictvo uvedlo, že šest ruských bombardérů na letišti Borisoglebsk zasáhlo raketovým komplexem Neptun. „Zničeno bylo také technické vybavení sloužící k zabezpečení letového provozu. Na letišti byly zaznamenány opakované výbuchy a požár,“ dodalo námořnictvo.

Bojové letouny Su-34M jsou podle něj schopny nést současně několik leteckých bomb, střely různého typu a představují jeden z důležitých prostředků ruského letectva pro údery řízenými leteckými pumami v blízkosti frontové linie.

„Zničení nepřátelských letounů Su-34M podstatně oslabuje letecký potenciál nepřítele a snižuje intenzitu nasazení taktického letectva na příslušných úsecích fronty,“ uvedlo námořnictvo.

Ruské vojenské letiště Borisoglebsk se stalo terčem ukrajinských útoků už v minulosti. Například loni v červenci ukrajinský generální štáb a jednotky speciálních sil hlásily úder na toto letiště a zásah skladu s řízenými leteckými pumami, cvičného bojového letounu a pravděpodobně dalších letadel.

Desetihodinový ruský útok zabil tři lidi v Kirovohradské oblasti

Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu 580 drony a dvěma řízenými střelami Ch-59, protivzdušná obrana zneškodnila 536 bezpilotních letounů, uvedlo ukrajinské letectvo. Bez dalších podrobností informovalo o zásazích na 31 místech. Ukrajinské úřady hlásí zabité civilisty.

„Kirovohradská oblast čelila rozsáhlému útoku nepřátelských bezpilotních letounů déle než deset hodin: tři lidé zahynuli, šest jich bylo zraněno,“ uvedla ukrajinská Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). V oblastní metropoli Kropyvnyckém podle ní útok zasáhl areály podniků, logistická centra, sklady i obytné budovy, na místech vypukly požáry.

„Nepřítel zasáhl celkem 25 míst na území celé (Kirovohradské) oblasti,“ uvedla DSNS. Dále informuje například o zasažení dopravní infrastruktury v Kropyvnyckém nebo Novoukrajinském okrese.

Ruský útok na autobusy v Kramatorsku má desítky obětí
Zasažený autobus v Kramatorsku

V Dněpropetrovské oblasti ruské útoky zabily dva lidi, uvedl předseda regionální správy Oleksandr Hanža. „V Novooleksandrivské hromadě je zničený soukromý dům. Zahynuli dva lidé.“ Hromada je ukrajinské označení pro správní jednotky zahrnující například město a přilehlé vesnice. Rusové v regionu útočili na okresy Dnipro a Pavlohrad.

Šest zraněných je v Kyjevě poté, co tam ruský dron dopadl na dvůr obytného domu. V Poltavě zranil ruský útok lidi a poškodil mimo jiné školu.

Rusko udeřilo na supermarket

Odpoledne Rusové zasáhli dronem supermarket Tavrija V, uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj. Nejméně tři lidé utrpěli zranění. Obchod byl částečně zničen, poškozeno je i několik aut.

Podle šéfa ukrajinské energetické společnosti Naftohaz Serhije Fedorenka ruská armáda útočila také na zařízení na těžbu plynu patřící této firmě. „Po úderu dronu vypukl požár. Je poškozené technické vybavení a provoz je pozastaven,“ uvedl činitel s tím, že nikdo z pracovníků zařízení nebyl zraněn, protože byli v době útoku v krytu.

Ukrajina zřejmě zasáhla rafinerii v Rjazaňské oblasti

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho síly zachytily a sestřelily 166 ukrajinských bezpilotních letounů nad třinácti ruskými regiony a okupovaným poloostrovem Krym. O zraněných, zabitých nebo škodách se jako obvykle nezmiňuje.

Gubernátor ruské Rjazaňské oblasti Pavel Malkov jihovýchodně od Moskvy napsal, že ukrajinské drony v noci zasáhly rafinerii v tomto regionu.

V jiném hlášení ruské ministerstvo obrany tvrdí, že ruská armáda útočila na ukrajinskou přístavní infrastrukturu a plavidla v Oděské oblasti, která podle jeho tvrzení využívá ukrajinská armáda. Rusko ale v tomto regionu útočí i na civilní nákladní lodě, podle dřívějších ukrajinských sdělení měly tyto údery řadu obětí.

Ukrajina začne znovu útočit na rafinerie v Rusku, oznámil Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

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