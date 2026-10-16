SOUHRN: Zásadní události pátku 16. října


před 44 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 16. října 2026.

Druhé kolo senátních voleb

V Česku v pátek probíhá druhé kolo senátních voleb, ve kterém lidé rozhodnou o svých zástupcích ve 22 senátních obvodech. Bez ohledu na výsledek druhého kola je jisté, že v horní parlamentní komoře si sněmovní opozice udrží většinu, neboť v prvním kole získala pět z 27 letos obsazovaných křesel v celkově jednaosmdesátičlenném Senátu. V pátek mohou voliči hlasovat do 22 hodin. Možnost volit budou lidé mít ještě v sobotu od 8 do 14 hodin.

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Začalo druhé kolo senátních voleb
Urna ve volební místnosti, ilustrační snímek


Sankce zůstanou, zní z EU. Trump má útoky na ruské rafinerie za „ostudné“

Evropská unie nezruší žádné sankce vůči Rusku, dokud Moskva neukončí svou válku na Ukrajině, uvedla na summitu EU šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Bruselu poděkoval spojencům za podporu. Podle Zelenského mají evropské země dostatek střel do systému Patriot, aby Ukrajina přežila zimu. USA požádal o poskytnutí prostředků protivzdušné obrany, pokud „nepatřičná“ dohoda s Moskvou o naftě zůstane v platnosti.

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Sankce zůstanou, zní z EU. Trump má útoky na ruské rafinerie za „ostudné“
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na summitu EU
Kontext
Rusko útočilo na přístav a loď, na severu Ukrajiny připravilo statisíce lidí o elektřinu
Ilustrační foto
Kontext
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Ukrajinští vojáci instalují satelitní internetový systém Starlink poblíž Pokrovsku v Doněcké oblasti (10. dubna 2025)


Česko a další státy prosadily do závěrů summitu EU nové požadavky na ETS 2

Několika členským státům EU včetně Česka se do závěrů summitu EU podařilo dostat novou výzvu Evropské komisi, aby znovu vyhodnotila dopady systému emisních povolenek ETS 2. Vyplývá to z konečných závěrů prvního dne jednání, který proběhl ve čtvrtek. Evropská rada rovněž nově výslovně zdůraznila, že v rámci přezkumu systému ETS je třeba omezit kolísání cen povolenek a zmírnit jejich dopad na ceny elektřiny. Premiér Andrej Babiš (ANO) se také vyjádřil k přípravě budoucího víceletého rozpočtu EU.

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Česko a další státy prosadily do závěrů summitu EU nové požadavky na ETS 2
Ursula von der Leyenová, Emmanuel Macron a Andrej Babiš na summitu lídrů EU v Bruselu, 15. 10. 2026


Pavel oznámil, že dal statisíce za Maroko a návrat k volbám z vlastních peněz

Prezident Petr Pavel zaplatil za cestu na dovolenou v Maroku 3750 eur (91 tisíc korun) a za zpáteční let kvůli účasti v komunálních volbách 15 tisíc eur (365 tisíc korun) ze svých vlastních peněz. Uvedl to v prohlášení, které zveřejnila Kancelář prezidenta republiky (KPR). Pavel zdůraznil, že KPR jeho soukromou cestu neplatila ani neorganizovala. Do Česka se vrátil běžnou linkou ve čtvrtek.

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Pavel oznámil, že dal statisíce za Maroko a návrat k volbám z vlastních peněz
Prezident Petr Pavel


Odvolací soud vrátil kauzu pražských sportovních dotací k novému projednání

Verdikt, který v kauze zmanipulování sportovních dotací pražského magistrátu uznal vinnými tři z devíti obžalovaných, neplatí. Odvolací vrchní soud rozsudek v neveřejném zasedání zrušil a případ vrátil k novému projednání. Vyplývá to z databáze Infosoud. V případu čelí obžalobě exministr bez portfeje Karel Březina (dříve ČSSD) nebo zastupitelé Jan Wolf (KDU-ČSL) či Stanislav Nekolný (ANO). Zrušený verdikt potrestal Březinu a úřednici Soňu Fáberovou třemi lety vězení, další úřednici Daně Šachové uložil tříletou podmínku.

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Odvolací soud vrátil kauzu pražských sportovních dotací k novému projednání
Obžalovaní v případu sportovních dotací u Městského soudu v Praze 12. 12. 2022


Istanbul zasáhly nejhorší záplavy za 80 let, zemřeli čtyři lidé

Počet obětí rozsáhlých záplav v Istanbulu stoupl na čtyři, informovala agentura AP. Podle tureckého ministra vnitra Mustafy Ciftciho jsou povodně nejhorší za více než osmdesát let. V metropoli byla ve čtvrtek přerušena výuka ve školách a úřady obyvatelům doporučily nevycházet.

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Istanbul zasáhly nejhorší záplavy za 80 let, zemřeli čtyři lidé
Silné deště zaplavily ulice Istanbulu


Ruská ornitoložka má strávit léta v trestanecké kolonii. Za pětistovku pro neziskovku

Ruská vědkyně Sofja Rozenfeldová se dostala do problémů poté, co odjela na expedici do Arktidy. Nechala běžet automatické platby pro neziskovou organizaci spojenou s opozicí, kterou mezitím ruské úřady prohlásily za extremistickou. Expertka poté byla odsouzena za podporu extremistického hnutí.

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Ruská ornitoložka má strávit léta v trestanecké kolonii. Za pětistovku pro neziskovku
Sofja Rozenfeldová

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