SOUHRN: Zásadní události pondělí 12. října


před 13 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 12. října 2026.

Rusko nechce přijmout energetické příměří vyhlášené Trumpem, řekl Zelenskyj

Je čím dál víc zřejmé, že Rusko není ochotno přistoupit na energetické příměří navržené Spojenými státy, uvedl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po pokračujících ruských útocích na ukrajinskou energetiku. Dřív během dne Zelenskyj vyzval USA, aby donutily Kreml příměří dodržovat. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov podle agentur prohlásil, že Kyjev si nezaslouží pauzu ve válce. Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi.

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Rusko nechce přijmout energetické příměří vyhlášené Trumpem, řekl Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Kontext
Po ukrajinských útocích na ruský Yandex klesla na sítích nenávist, řekl Zelenskyj
Sídlo společnosti Jandeks v Moskvě


Ministři zahraničí EU schválili dosud největší rozšíření sankcí vůči ruským subjektům

Ministři zahraničí Evropské unie schválili dosud nejrozsáhlejší rozšíření sankčního seznamu zaměřeného proti Rusku kvůli jeho válce proti Ukrajině. Na síti X to oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Na seznam podle ní přibylo téměř 1600 subjektů a osob, přičemž postihy cílí na ruský vojensko-průmyslový komplex.

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Ministři zahraničí EU schválili dosud největší rozšíření sankcí vůči ruským subjektům
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová


Kabinet schválil novelu občanského zákoníku. Má posílit ochranu dětí

Vláda schválila změny občanského zákoníku, které se týkají rozvodů či domácího násilí. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) mají posílit ochranu práv dětí a vyjasnit některé pojmy po takzvané rozvodové novele účinné od začátku roku. Před zasedáním kabinetu se sešla koaliční rada, věnovala se mimo jiné novele upravující financování asistentů pedagogů. Tu chce vláda probrat za týden, experti se mají domluvit do pátku.

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Kabinet schválil novelu občanského zákoníku. Má posílit ochranu dětí
Premiér Andrej Babiš (ANO)


V Liberci se domluvili na koalici, v opozici zůstane pouze ANO

Na vytvoření koalice v Liberci se domluvili vítězní Starostové pro Liberecký kraj (SLK) s hnutím Lepší Liberec a uskupením Liberec otevřený lidem (LOL) + Piráti. V 39členném zastupitelstvu by měli pohodlnou většinu 31 hlasů. O dohodě v pondělí informovali zástupci těchto stran. V opozici tak nejspíš zůstane jen ANO, které bylo součástí radniční koalice posledních dvanáct let. Lídr hnutí Tomáš Rec sdělil, že pro ANO je neúčast v koalici zklamáním.

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V Liberci se domluvili na koalici, v opozici zůstane pouze ANO
Zleva Lukáš Hájek (Starostové pro Liberecký kraj), Martina Teplá (Lepší město) a Jan Hruška (Liberec otevřený lidem + Piráti) na brífinku k výsledkům jednání o koalici na radnici


Karlovy Vary povede koalice ANO, Karlovaráků a ODS

Karlovy Vary povede koalice ANO, Karlovaráků a ODS. Strany podepsaly memorandum o spolupráci a ještě jednají o rozdělení funkcí, primátorkou zůstane Andrea Pfeffer Ferklová z vítězného ANO. Ve svých funkcích budou pokračovat náměstci Martin Dušek a Lubomír Kovář (oba ANO) i Miroslav Vaněk (Karlovaráci) a přibýt by měl čtvrtý náměstek. Tím pravděpodobně bude Václav Skuhravý (Karlovaráci), řekla primátorka. Koalice bude mít v 35členném zastupitelstvu osmnáct mandátů. Jednání završené podpisem koaliční smlouvy chtějí strany dokončit příští týden.

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Karlovy Vary povede koalice ANO, Karlovaráků a ODS
Karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová ve volebním štábu hnutí ANO


Nobelovu cenu za ekonomii získali Robert E. Hall a Michael Woodford

Královská švédská akademie věd v pondělí oznámila nové nositele Nobelovy ceny za ekonomii. Stali se jimi Robert E. Hall a Michael Woodford. Ocenění získali za „mikroekonomické základy makroekonomické stabilizace“, oznámila akademie.

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Nobelovu cenu za ekonomii získali Robert E. Hall a Michael Woodford
Vyhlášení držitelů Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2026, Stockholm, 12. října 2026


Při střelbě ve škole ve Francii utrpěli zranění dva pedagogové, podezřelý je nezletilý

Při střelbě na střední škole ve francouzském městě Aubagne byli zraněni ředitel zařízení a učitelka, informovala v pondělí dopoledne francouzská média. Policie podle nich zadržela podezřelého ze střelby, kterým je čtrnáctiletý žák. Na místo míří ministr vnitra Laurent Nuňez a šéf resortu školství Édouard Geffray. Aubagne se nachází nedaleko jihofrancouzského města Marseille. Motiv činu zatím není jasný.

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Při střelbě ve škole ve Francii utrpěli zranění dva pedagogové, podezřelý je nezletilý
Snímek ze střední školy v Aubagne ve Francii, kde při střelbě byli zraněni ředitel zařízení a učitelka


Drobné dary, velké dopady. Studie popsala, jak lékaře ovlivňují farmaceutické firmy

Lékaři se často setkávají s nejrůznějšími dárky od firem, které podnikají v lékovém průmyslu. Vědci teď prostudovali všechny dostupné důkazy, aby zjistili, jak moc se to projevuje na předepisování léků.

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Ilustrační foto

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