SOUHRN: Zásadní události středy 14. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 14. října 2026.
Sněmovna přehlasovala Pavlovo veto nových pravidel zaměstnávání úředníků státu
Sněmovna znovu schválila nové podmínky zaměstnávání státních úředníků, přehlasovala tak veto prezidenta Petra Pavla. Ten se obdobně jako opozice obává zejména „politizace státní správy“. Hlava státu vrátila poslancům k opětovnému posouzení také doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. Dolní komora hlasy koalice tuto pravomoc prezidenta také opět omezila.
Omezení Starlinku narušilo Ukrajině obranu. Ruské útoky mají řadu obětí
Nejméně tři lidé zemřeli během útoků ruské armády na Kyjev. Úder zasáhl obytný panelový dům. Ráno pak střely podle starosty Vitalije Klyčka mířily na energetické objekty. Nejméně šest lidí přišlo o život a deset utrpělo zranění při útoku na Luck na západě Ukrajiny, další tři zemřeli v Dněpropetrovské a Záporožské oblasti. Asi 600 tisíc lidí skončilo bez elektřiny. Společnost SpaceX mezitím zavedla omezení pro některé služby Starlinku na Ukrajině, čímž narušila obranné mise, upozornil Kyjev. Úderům čelilo i Rusko. Největší tamní banka Sberbank tvrdí, že její datové centrum v Saratovské oblasti zasáhly drony. Podle serveru Meduza hlásí uživatelé výpadky služeb.
Senátoři navrhli Ústavnímu soudu, aby zrušil zákon umožňující regulovat ceny paliv
Skupina senátorů navrhla Ústavnímu soudu, aby zrušil zákon, který umožňuje regulovat ceny pohonných hmot prostřednictvím vládního nařízení. Senátoři, za které jednal Tomáš Goláň (ODS), nezpochybňují, že stát může za mimořádných okolností ceny regulovat. Namítají však, že zákon dává vládě příliš široké pravomoci a nechrání dostatečně podnikatele před dlouhodobě ztrátovým provozem.
V Ústí nad Labem bude vítězné uskupení vládnout bez dalších partnerů
Koalice Jedno Ústí, která zvítězila v komunálních volbách v Ústí nad Labem, bude vládnout bez dalších partnerů. Primátorem bude dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryzka (nestr.). Jedno Ústí spojilo před letošními volbami sedm ústeckých stran a hnutí (PRO!Ústí, Piráti, Zelení, STAN, TOP 09, UFO a Naše Česko) a desítky nestraníků. Ve 37členném zastupitelstvu disponuje většinou 22 mandátů.
U Hormuzského průlivu se po zásahu projektilem potopila kontejnerová loď
Poblíž Hormuzského průlivu se ve středu po zásahu projektilem potopila kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou a další nákladní loď byla poškozena, informovala agentura Reuters s odvoláním na zdroje z oblasti námořní bezpečnosti. Na plavidla v úžině klíčové pro přepravu ropy útočí Írán od chvíle, kdy Spojené státy americké a Izrael v únoru zahájily údery proti Teheránu.
Pozemní antény Starlinku u Sofie byly terčem žhářů, uvedl bulharský premiér
Pozemní antény satelitní internetové služby Starlink u Sofie byly terčem žhářů, řekl bulharský premiér Rumen Radev, který dle portálu The Sofia Globe žádné další podrobnosti nesdělil. Opozice naopak incident označuje jako sabotáž a spojuje ho s Ruskem. Radev odpovědnost žádné zemi nepřipsal a prohlásil, že je třeba počkat na výsledky vyšetřování.
Evropská komise navrhla roční odklad klíčových povinností nařízení o metanu
Evropská komise navrhla roční odklad klíčových povinností metanového nařízení pro dováženou ropu a plyn. EK o tom informovala ve svém prohlášení. O odklad usilovala mimo jiné Česká republika, která následně získala podporu dalších 19 států včetně Německa. Praha prosazovala až tříletý odklad, Francie navrhovala jeden rok. Rozhodnutí Komise uvítal premiér Andrej Babiš (ANO).
Konspiracím věří méně lidí, než si myslíme, říká slovenská expertka
Velmi účinným způsobem, jak vyvracet nejrůznější konspirační teorie, je upozornit jejich šiřitele, jak málo lidí jim věří. Naznačuje to mezinárodní studie s významným slovenským podílem, jejíž autorka Vladimíra Čavojová poskytla rozhovor ČT24.