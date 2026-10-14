Pozemní antény Starlinku u Sofie byly terčem žhářů, uvedl bulharský premiér


14. 10. 2026Aktualizovánopřed 8 mminutami|Zdroj: ČTK

Pozemní antény satelitní internetové služby Starlink u Sofie byly terčem žhářů, řekl bulharský premiér Rumen Radev, který podle portálu The Sofia Globe žádné další podrobnosti nesdělil. Opozice naopak incident označuje jako sabotáž a spojuje ji s Ruskem. Radev odpovědnost žádné zemi nepřipsal a uvedl, že je třeba počkat na výsledky vyšetřování.

Opoziční poslanec Ivajlo Mirčev už v pondělí na síti X napsal, že v tajném zařízení u Sofie zapálila dvojice maskovaných žhářů jedenáct ze sedmnácti antén pro Starlink. Poukázal také na to, že o incidentu ministerstvo vnitra neinformovalo a že tématu se dosud nevěnují ani média.

Božidar Božanov, jeden z lídrů opoziční aliance Demokratické Bulharsko, ve středu v kauze antén obvinil premiéra, že se bojí přiznat, že Bulharsko čelí ruským hybridním útokům. „Proč se bojíte jmenovat Rusko? Proč se nechováte jako polský premiér Donald Tusk, který Rusko v podobném případu v Polsku jmenoval?“ zeptal se premiéra Božanov.

Radev na Božanovovo prohlášení odpověděl, že poslanec musí mít křišťálovou kouli, když dokáže označit pachatele. Premiér také vyzval veřejnost k trpělivosti. „Nám je vše jasné, ale vyšetřování se musí dokončit,“ dodal.

Stanice systému Starlink v obci Wola Krobowska poblíž Varšavy, na kterou Božanov odkazoval, začala hořet 23. září. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Stanice zajišťuje přístup k internetu značné části střední a východní Evropy, a to včetně Ukrajiny, která se brání ruské agresi. Podle Tuska je podpálení stanice součástí hybridní války. Varšava nepochybuje, že za sabotáží stojí Moskva.

Omezení Starlinku na Ukrajině

Satelitní služba Starlink amerického miliardáře Elona Muska poskytuje připojení k internetu i ukrajinské armádě, což podle expertů představuje důležitý faktor při obraně před ruskou invazí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dlouhodobě naléhá, aby USA umožnily Kyjevu za pomocí Starlinku zasahovat i místa, odkud ruské síly odpalují balistické rakety.

Ve středu ale Kyjev oznámil, že Muskova společnost SpaceX v noci některé služby sítě Starlink na Ukrajině omezila. Zmíněné limity se vztahují na „vojenský balíček“ a týkají se poskytování internetu za pohybu, uvedl poradce ukrajinského prezidenta Serhij Beskrestnov. Poznamenal, že ukrajinské síly nebyly předem nijak informovány, což vedlo ke zmaření řady misí.

Bezpečnostní služby evropských zemí a také představitelé některých evropských států varují, že Moskva chce hybridními útoky odstrašit Západ od pomoci Ukrajině.

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