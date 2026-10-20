SOUHRN: Zásadní události úterý 20. října


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 20. října 2026.

V Brně se domluvilo na koalici pět subjektů

Na koalici v Brně se dohodli vítězní KDU-ČSL a STAN, koalice ODS, TOP 09 a nezávislých, Zelené Brno, Piráti a hnutí Za Lužánky. Primátorem má být lídr koalice pěti uskupení Jakub Hruška. Zástupci stran to v úterý řekli novinářům. Koaliční smlouvu chtějí podepsat v pátek. V zastupitelstvu, které má 55 členů, by měli mít 44 hlasů. Hnutí ANO skončí s 11 mandáty v opozici.

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V Brně se domluvilo na koalici pět subjektů
Jakub Hruška


Členové jihomoravské TOP 09 přecházejí k lidovcům. Koordinovaná akce, míní Havel

Za odchodem části jihomoravských členů TOP 09 k lidovcům vidí předseda strany Matěj Ondřej Havel koordinovanou akci šéfa KDU-ČSL Jana Grolicha. Jde to proti snaze opozice spojit se proti hnutí ANO, řekl Havel. Podle něj předseda lidovců k sobě nějakou dobu lákal i členy dalších stran, o koordinované akci svědčí, že obdobné informace přišly i z dalších moravských krajů. Grolich napsal, že o nespokojenosti členů jihomoravské TOP 09 Havel věděl a neřešil to.

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Členové jihomoravské TOP 09 přecházejí k lidovcům. Koordinovaná akce, míní Havel
Předseda KDU-ČSL Jan Grolich a předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel, 25. září 2026


Noční zákaz vycházení bude v některých francouzských městech pokračovat

Noční zákaz vycházení, který po několika dnech násilných demonstrací francouzské úřady vyhlásily v částech Paříže i v jiných městech, pomohl v noci na úterý zajistit klid, prohlásil dle agentury Reuters francouzský premiér Sébastien Lecornu. Úřady v Lyonu vyhlásily zákaz nočního vycházení v nejužším centru města druhou noc po sobě, stejně tak bude platit i ve dvou oblastech Paříže. Policie zadržela během demonstrací přes 2500 lidí.

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Noční zákaz vycházení bude v některých francouzských městech pokračovat
Policejní hlídky dohlížejí v Paříži na noční zákaz vycházení


Trump řekl, že chování Ruska k Ukrajině je v pořádku. V den, kdy Moskva opět zabíjela civilisty

Chování Ruska vůči Ukrajině je v pořádku, prohlásil dle médií americký prezident Donald Trump v pondělí v komentáři k případnému setkání lídrů USA, Ruska a Číny. To by se podle něj ovšem nekonalo kvůli Ukrajině. „Upřímně řečeno, Rusko se vůči Ukrajině chová v pořádku. Moc toho nedělá,“ pronesl doslova Trump ve stejný den, kdy ruský útok v Charkovské oblasti zabil šest lidí, z toho dvě děti. Předchozí noc Moskva zaútočila na Kyjev a důležitá energetická zařízení po celé zemi. Trump se však k ničemu z toho nevyjádřil, poznamenal portál The Kyiv Independent.

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Trump řekl, že chování Ruska k Ukrajině je v pořádku. V den, kdy Moskva opět zabíjela civilisty
Americký prezident Donald Trump
Kontext
Reuters: Kremelská tvrdá linie si užívá roztržku Trumpa se Zelenským
Donald Trump a Vladimir Putin jdou na společnou tiskovou konferenci po jednání na Aljašce (2025)


Alberta zůstane v Kanadě, ukazuje po referendu prognóza CBC

Voliči v kanadské provincii Alberta odmítli návrh na zahájení procesu směřujícího k nezávislosti, vyplývá z odhadů veřejnoprávní stanice CBC. Pokud se tyto výsledky potvrdí, bude se jednat o vítězství pro premiéra Marka Carneyho, který stojí v čele země v době obchodní války Kanady se Spojenými státy.

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Alberta zůstane v Kanadě, ukazuje po referendu prognóza CBC
Podporovatelé setrvání Alberty v Kanadě


Drony zabily v oblasti Abyei mezi Súdánem a Jižním Súdánem přes sto padesát lidí, píše Reuters

Nejméně 153 lidí zabily v pondělí drony na tržišti v oblasti Abyei mezi Súdánem a Jižním Súdánem. Agentuře Reuters to řekl místní dočasný ministr informací Yohana Akol Ngor, původně mluvil o 73 obětech. Podle něj za útokem stála súdánská armáda. Tvrzení ale podle agentury ničím nedoložil. Region Abyei si nárokují Súdán i Jižní Súdán. Násilí v Súdánu a jeho dopady na civilisty kritizoval generální tajemník OSN António Guterres.

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Drony zabily v oblasti Abyei mezi Súdánem a Jižním Súdánem přes sto padesát lidí, píše Reuters
Ilustrační foto


Příjmy z dobrovolné prostituce podléhají zdanění, potvrdil Ústavní soud

Příjmy z dobrovolně vykonávané prostituce podléhají zdanění stejně jako jiné formy samostatné výdělečné činnosti. Průlomový právní názor Nejvyššího správního soudu ve dvou usneseních potvrdil Ústavní soud, zjistila ČTK ze soudní databáze. Odmítl stížnosti ženy, jíž úřady zpětně vyměřily daň za roky 2013 a 2014. V obou případech daň činila více než 900 tisíc korun. Podle soudce zpravodaje Jiřího Přibáně zdanění není morálním schválením dané činnosti.

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Příjmy z dobrovolné prostituce podléhají zdanění, potvrdil Ústavní soud
Ilustrační foto


Po katastrofě Deepwater Horizon zmizela ze dna Mexického zálivu za pět let víc než půlka života

Když vědci prozkoumali, jak se změnilo množství živočichů v Mexickém zálivu po roce 2010, zjistili, že během pětiletého období, které analyzovali, došlo k masivnímu úbytku tvorů většiny druhů.

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Po katastrofě Deepwater Horizon zmizela ze dna Mexického zálivu za pět let víc než půlka života
Tragédie Deepwater Horizon

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