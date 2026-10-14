V Ústí nad Labem bude vítězné uskupení vládnout bez dalších partnerů


14. 10. 2026Aktualizovánopřed 6 mminutami|Zdroj: ČTK

Koalice Jedno Ústí, která zvítězila v komunálních volbách v Ústí nad Labem, bude vládnout bez dalších partnerů. Primátorem bude dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryzka (nestr.). Jedno Ústí spojilo před letošními volbami sedm ústeckých stran a hnutí (PRO!Ústí, Piráti, Zelení, STAN, TOP 09, UFO a Naše Česko) a desítky nestraníků. Ve 37členném zastupitelstvu disponuje většinou 22 mandátů.

Rada bude devítičlenná stejně jako doposud. Ze tří náměstků budou dva uvolnění. Uvolněný člen vedení města se výkonu funkce věnuje v rozsahu odpovídajícímu hlavnímu pracovnímu závazku a pobírá za ni příslušnou odměnu. Neuvolněný za výkon funkce nepobírá plný plat. Prvním náměstkem bude Karolína Žákovská.

Uvolněnými náměstky budou také Petr Křivan a Zdenka Černá. Uvolněnými radními budou Jan Beneš, Vladimír Kozák a neuvolněnými Pavel Vlach, Jan Hrouda a Jan Kvasnička. Jedno Ústí letos zvítězilo také ve třech ze čtyř městských obvodů, a to ve městě, na Severní Terase a na Střekově. V Neštěmicích skončilo druhé, první bylo Vaše Ústí vedené Yvetou Tomkovou.

Volby v Ústí nad Labem vyhrálo Jedno Ústí, druhé je ANO
Ústí nad Labem

V Ústí dosud vládlo hnutí ANO s primátorem Petrem Nedvědickým, po volbách v roce 2022 se spojilo s SPD a dvěma nezávislými kandidáty. Po letošních volbách ale počet zastupitelů hnutí ANO klesl ze třinácti na šest. ODS se do zastupitelstva dostala před čtyřmi lety se čtyřmi zastupiteli, jeden následně odešel ke koalici, nyní získala tři mandáty. Koalice SPD a Trikolora měla pět mandátů, teď má dva. Vaše Ústí zůstává na čtyřech, osm mělo PRO! Ústí. Hnutí UFO získalo v předchozích volbách tři mandáty, jedna zastupitelka odešla ke koalici.

Nyní ANO odchází v krajském městě po osmi letech do opozice. V ní bude ještě ODS, koalice SPD a Motoristů s podporou Přísahy a Trikolory a uskupení Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov.

Pokud nebudou výsledky voleb po oficiálním vyhlášení napadeny u soudu, ustavující zasedání nového ústeckého zastupitelstva se uskuteční nejpozději 6. listopadu.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

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