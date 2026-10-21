CNN hrozí Trumpovi žalobou kvůli zákazu vstupu jejích novinářů na palubu Air Force One


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Americká televizní stanice CNN hrozí další žalobou prezidentu Donaldu Trumpovi, který podle jejího vyjádření odmítá brát její novináře na rozdíl od dalších médií do prezidentského speciálu Air Force One. Napsala to v úterý agentura AP. Televize spolu se stanicí MS NOW a listem Politico zažalovala Trumpa již v září, kdy tomuto triu médií odepřel vstup do Bílého domu. Soud prezidentovi po žalobě nařídil média opět do jeho sídla vpustit.

Advokát CNN Theodore Boutrous mladší v pondělí odeslal ministerstvu spravedlnosti dopis, v němž upozorňuje na vyřazení CNN z takzvaného televizního poolu tvořeného kromě této stanice dalšími velkými americkými televizemi ABC, CBS, NBC a Fox. Ty zajišťují zpravodajství z prezidentových cest a jejich novináři cestují s hlavou státu na palubě prezidentského speciálu.

Podle advokáta je vyřazení CNN z Air Force One, kam měla stejně jako do Bílého domu přístup 45 let, „chybné, kontraproduktivní a protizákonné“. „Pokud bude tento přístup pokračovat, CNN nebude mít jinou možnost, než se obrátit na soud a hájit svá práva, a je připravena bojovat tak dlouho, než si je zajistí,“ sdělil Boutrous podle AP.

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Omezení přišlo v polovině září

Trump v polovině září oznámil, že trojice médií nebude mít přístup do Bílého domu, protože by neměla mít právo „soustavně psát a přinášet fikci a lži“. Právníci ministerstva spravedlnosti pak zákaz zdůvodňovali bezpečností. Soudce Timothy Kelly vydal po několika dnech opatření, které Trumpovi nařizovalo přístup médiím obnovit, což podle jejich vyjádření po krátké prodlevě učinil. Podle Kellyho byl zákaz patrně protiústavní, novinářům tří médií byly podle něho odebrány průkazy do Bílého domu bez řádného procesu zakotveného v ústavě.

Trump dlouhodobě kritizuje média, jejichž zpravodajství považuje za nepříznivé, a v minulosti podal žaloby proti řadě médií a ostře útočil i na jednotlivé novináře, osobně i na sociálních sítích.

Loni v únoru Trump vyřadil novináře agentury AP z médií akreditovaných na brífinky v Oválné pracovně a na cesty v prezidentském speciálu Air Force One a zakázal jim též přístup na další akce s menším novinářským doprovodem. Důvodem bylo rozhodnutí AP ve zpravodajství nepoužívat název Americký záliv pro Mexický záliv poté, co se jej Trump rozhodl přejmenovat. AP dál používá původní název Mexický záliv, ale zároveň uvádí, že jej Trump přejmenoval na Americký záliv. AP na prezidentův krok rovněž reagovala žalobou a spor pokračuje.

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Americký prezident Donald Trump

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