SOUHRN: Zásadní události neděle 18. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 18. října 2026.
V Ostravě se na koalici domluvili ANO, Starostové pro Ostravu a hnutí Ostravak
Na koalici v Ostravě se domluvilo vítězné hnutí ANO se Starosty pro Ostravu a hnutím Ostravak. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu obsadí 37 křesel. Koaliční smlouvu chtějí podepsat do pátku. Na společné tiskové konferenci to oznámil lídr ostravského ANO Richard Vereš, který se má rovněž stát primátorem. Šéf ostravských starostů Aleš Boháč by měl být jeho prvním náměstkem.
Ruské útoky zabíjely ve třech ukrajinských oblastech, Ukrajinci zasáhli Petrohrad
Ruské útoky zabily dvě osoby v ukrajinské Sumské oblasti, jednu v Poltavě a jednu v Záporoží, píše Ukrinform s odvoláním na policii a místní představitele. Rusové také zranili tři lidi v Izjumu, píše Ukrajinska pravda s odkazem na správu města. Civilní infrastruktura byla terčem ruských sil v Rovenské a Vinnycké oblasti. Ukrajinská armáda útočila v noci na Petrohrad, kde podle tamního gubernátora způsobila požár v ropném terminálu a dalších infrastrukturních objektech.
Francouzská policie zadržela v souvislosti s násilnými protesty přes dva tisíce lidí
Násilnosti, které v sobotu provázely v některých francouzských městech celostátní demonstrace, si vyžádaly přes šest set zraněných policistů, četníků a hasičů. Ministr vnitra Laurent Nuňez uvedl, že policie v souvislosti s násilím při demonstracích zadržela přes dva tisíce lidí. V zemi protestovaly stovky tisíc lidí proti vysokým životním nákladům, na některých místech se odehrály střety s policií, rabování či útoky na radnice.