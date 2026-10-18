Francouzská policie zatkla při protestech 1200 lidí. Zranilo se na 150 policistů

Násilnosti, které v sobotu provázely v některých francouzských městech celostátní demonstrace, si vyžádaly 150 zraněných policistů a četníků. Zadrženo bylo 1200 lidí, oznámil v sobotu pozdě večer francouzský premiér Sébastien Lecornu.
V sobotu se v celé Francii konaly demonstrace proti zvyšování životních nákladů, podle vládních činitelů však mnohé z nich zneužila k podněcování výtržností krajní levice, stejně jako protesty středoškoláků z uplynulých týdnů.
„Nyní je čas vybrat si stranu,“ obrátil se Lecornu podle agentury AFP na krajně levicovou stranu Nepodrobená Francie (LFI). Její předák a pravděpodobný kandidát na prezidenta Jean-Luc Mélenchon se naopak domnívá, že za násilnosti nesou odpovědnost úřady, policie a jejich počínání.
„Buď jste na straně republiky – a tedy na straně bezpečnostních složek, těch, kteří chrání majetek i lidi a prosazují zákon – nebo jste na straně výtržníků,“ uvedl premiér během návštěvy bezpečnostních sil nasazených v centru Paříže.
Demonstrace ve většině velkých městBěhem sobotních protestů ve Francii se zranilo 150 policistů, 1200 zadržených
Podle premiéra je „zázrak, že bilance (zraněných) není vyšší“.
Protesty napříč Francií
Policie se střetla s demonstranty v Paříži, ale také v řadě dalších měst, například v Lyonu, Bordeaux, Lille či Marseille a použila slzný plyn a vodní děla. V Paříži či Marseille média informují o rabování luxusních butiků i supermarketů a útocích na sídla úřadů. V Limoges byla zapálena radnice, v Marseille černě odění demonstranti vnikli do radnice a poškodili budovu anarchistickým graffiti. V Lyonu hořelo sídlo místní turistické centrály.
Podle Lecornua se rozsáhlé nepokoje ve Francii zaměřily na centra moci v zemi. „Je zřejmé, že terčem byla sídla moci v Paříži: Elysejský palác, sídlo vlády a Národní shromáždění,“ uvedl Lecornu po krizovém zasedání vlády v sobotu večer. Odsoudil přitom „otřesnou míru násilí“. Policie podle něj během dne čelila „obzvláště násilnickým krajně levicovým živlům“ – „vysoce organizované a neprůhledné skupině, která se systematicky snažila útočit na majetek, jednotlivce i instituce republiky“.
Ministr spravedlnosti Gérald Darmanin v sobotu večer hovořil o „nepokojích nebývalého rozsahu, které stále pokračují“.
Demonstrací v sobotu po celé zemi se zúčastnilo přibližně 550 tisíc lidí, uvedl ministr vnitra Laurent Nuňez. Odborový svaz CGT odhadl počet protestujících na 800 tisíc.