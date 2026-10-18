Ruské útoky zabíjely ve třech ukrajinských oblastech, Ukrajinci zasáhli Petrohrad

Ruské útoky zabily dvě osoby v ukrajinské Sumské oblasti, jednu v Poltavě a jednu v Záporoží, píše Ukrinform s odvoláním na policii a místní představitele. Rusové také zranili tři lidi v Izjumu, píše Ukrajinska pravda s odkazem na správu města. Civilní infrastruktura byla terčem ruských sil v Rovenské a Vinnycké oblasti. Ukrajinská armáda útočila v noci na Petrohrad, kde podle tamního gubernátora způsobila požár v ropném terminálu a dalších infrastrukturních objektech.
Při ruských útocích na Sumskou oblast v uplynulých 24 hodinách zahynuly dvě osoby a dalších pět bylo zraněno, píše Ukrinform. „V obci Sumy byl při útoku ruského dronu zabit třicetiletý muž. Při útocích řízenými leteckými bombami byl zabit 42letý muž a dvě ženy ve věku 60 a 86 let byly zraněny. Nepřítel zaútočil bezpilotním letounem na dům, přičemž zranil 23letou ženu,“ cituje z prohlášení tamní policie.
Kromě toho byl podle policie při ruském útoku dronem v obci Šostka zraněn 34letý muž a v obci Seredyna-Buda byla zraněna 55letá žena, když ruské síly zasáhly dům.
Při útoku ruského dronu na Poltavu zahynul jeden člověk a nejméně čtyři další byli zraněni, došlo také k poškození soukromých domů, píše Ukrinform s odkazem na šéfa tamní vojenské správy Vitalije Diakivnyče. „V tuto chvíli je potvrzena smrt jedné osoby. Vyjadřuji upřímnou soustrast rodině a blízkým. Další dvě osoby byly zraněny,“ napsal Diakivnyč na telegramu.
Mladá žena zemřela a další dvě osoby utrpěly zranění při zásahu obytného domu v Záporoží ruskými jednotkami, píše Ukrinform s odvoláním na Mychajla Semikina, úřadujícího vedoucího vojenské správy města. „V Záporoží byl zasažen obytný dům. Bohužel při nepřátelském útoku byla zabita 27letá žena,“ napsal na telegramu.
Při dalším nočním ruském útoku na město Izjum v Charkovské oblasti byli zraněni tři lidé, píše Ukrajinska pravda s odvoláním na vojenskou správu města. Ruské síly zaútočily na město kolem půlnoci. Podle prvních zpráv byl při útoku použit raketový systém s vícenásobným odpalováním. Údajně bylo rovněž poškozeno přes deset domů.
Ruské útoky na civilní infrastrukturu hlásí i představitelé Rovenské a Vinnycké oblasti. Ani z jedné oblasti nejsou v souvislosti s údery hlášeny úmrtí či zranění. Ve Vinnycké oblasti došlo k výpadkům dodávek elektřiny.
Útoky na Petrohrad
Terčem úderu se stal v noci Petrohrad, sdělil na telegramu gubernátor města Alexandr Beglov. Požár podle něj vypukl v petrohradském ropném terminálu a v dalších infrastrukturních objektech. O rozsáhlém útoku podle ruské služby stanice BBC informoval také gubernátor Leningradské oblasti, která se rozkládá kolem Petrohradu, Alexandr Drozděnko. Podle něj v nemocnici skončila žena a tři děti poté, co na jejich dům spadly trosky dronu.
Společnost VK oznámila zásah dronem v jednom ze svých datových center v Leningradské oblasti, píše BBC. Firma podle ní sice uvedla, že její služby zůstávají pro uživatele funkční, monitorovací portál Sboj ale zaznamenal nárůst stížností uživatelů týkajících se platformy VKontaktě. Cílem útoku v regionu se podle internetové společnosti Ozon stalo také jedno z jejích logistických středisek v Petrohradu.
Úřady v Petrohradu kvůli dronovému útoku dočasně uzavřely úsek vysokorychlostní silnice, jejíž součástí je zavěšený most přes řeku Něvu, píše dále BBC s tím, že na telegramových kanálech se objevily informace o možném zásahu mostu, ale stanice nemohla toto tvrzení ověřit. Úřady o zásahu mostu neinformovaly.
Bilance dronových útoků
Vzdušné síly ukrajinské armády informovaly o zneškodnění 152 ze 180 dronů, které ruská armáda vyslala na Ukrajinu od sobotního večera. Ruské ministerstvo obrany informuje o zneškodnění 1015 ukrajinských dronů nad patnácti ruskými regiony, okupovaným poloostrovem Krym a Černým mořem. Informace nelze nezávisle ověřit.
Ukrajina se pátým rokem brání celoplošné ruské invazi. Součástí bojů jsou četné vzdušné údery. Obě strany tvrdí, že se zaměřují na vojenské cíle. Na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí Moskva, je však zaznamenáváno vysoké množství zásahů civilních cílů a úmrtí civilistů.