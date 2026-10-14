Sněmovna bude znovu schvalovat pravidla zaměstnávání úředníků státu, která vetoval Pavel

Sněmovna bude znovu schvalovat nové podmínky zaměstnávání státních úředníků. Očekává se, že koaliční většinou zřejmě přehlasuje veto prezidenta Petra Pavla. Ten se obdobně jako opozice obává zejména „politizace státní správy“. Hlava státu vrátila poslancům k opětovnému posouzení také doprovodnou novelu, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. Rovněž tuto předlohu vládní tábor s největší pravděpodobností potvrdí.
Zákon o státních zaměstnancích má podle autorů například usnadnit výměnu státních úředníků tím, že jejich zaměstnávání přiblíží běžnému pracovnímu poměru. Pavel ve zdůvodnění veta uvedl, že zákon jde proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Státní správa má být podle prezidenta profesionální, neutrální a odolná vůči politickým tlakům.
Ohledně pověřování a odvolávání vedoucích stálých misí u mezinárodních organizací prezident poukázal na to, že kompetenci svěřuje hlavě státu ústava. Uvedl, že není možné mu ji jen tak odebrat.
Poslanci by měli také schvalovat několik předloh, které reagují na legislativu Evropské unie. Jde mimo jiné o návrh zákona o digitální ekonomice, který má zajistit bezpečnější a průhlednější on-line prostředí. Vychází z evropského nařízení DSA o digitálních službách. Upravuje třeba pravidla pro on-line tržiště nebo sociální sítě a má i více chránit děti. Večer čeká poslance volba dvou členů Rady Českého rozhlasu.
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