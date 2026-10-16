Istanbul zasáhly nejhorší záplavy za 80 let, zemřeli čtyři lidé

Počet obětí rozsáhlých záplav v Istanbulu stoupl na čtyři, informovala agentura AP. Podle tureckého ministra vnitra Mustafy Ciftciho jsou povodně nejhorší více než osmdesát let. V metropoli byla ve čtvrtek přerušena výuka ve školách a úřady obyvatelům doporučily nevycházet.
„Snažíme se ze všech sil pomáhat našim občanům, zároveň ale čelíme nejhorší povodňové katastrofě od roku 1942,“ zdůraznil ministr při návštěvě jedné ze zasažených oblastí. Na odklízení trosek a pomoci obyvatelům podle něj pracuje na 46 tisíc lidí.
Podle místních médií přišel o život čtrnáctiletý chlapec, kterého zasáhl elektrický proud, když vstoupil do louže v parku. Druhou obětí je 34letý muž, který se při pádu na chodníku uhodil hlavou o zem. Kancelář guvernéra oznámila, že tělo třetí oběti bylo nalezeno poblíž dalšího parku.
V pátek záchranáři objevili pod mostem v istanbulské čtvrti Sariyer tělo 66letého muže, dodala AP. Před nálezem čtvrtého těla Ciftci novinářům sdělil, že další čtyři lidé jsou stále pohřešováni.
Důsledek změny klimatu
Ministr životního prostředí, urbanismu a změny klimatu Murat Kurum, který Ciftciho při obhlídce zasažených míst doprovázel, poukázal na souvislost mezi katastrofou a klimatickými změnami.
„Boj proti změně klimatu není volba, ale nutnost,“ zdůraznil Kurum, který bude příští měsíc předsedat klimatické konferenci OSN COP31 v turecké Antalyi. V reakci na obavy, že záplavy zhoršuje rozvoj měst v blízkosti vodních toků, uvedl, že řešení problému je „nezbytné“.