Turecká policie provedla razii v nejsledovanější televizi, vláda dosadila vlastního správce

Turecká policie v Istanbulu provedla razii v sídle nejsledovanější zpravodajské stanice v zemi Halk TV. Vysílání bylo přerušeno a do vedení stanice byl dosazen vládou jmenovaný správce. Podle agentury AFP se jedná o další ze zásahů proti médiím kritickým vůči prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganovi. Šéf stanice Cafer Mahiroglu události označil za temný den pro celé Turecko.
Turecká prokuratura uvedla, že vydala zatykače na sedmnáct lidí, z nichž jedenáct zadržela, a to ve spojitosti s vyšetřováním Mahiroglua kvůli podezření z úplatkářství, praní špinavých peněz a manipulování s veřejnými zakázkami. Mahiroglu obvinění odmítá s tím, že jsou nepodložená a politicky motivovaná.
„Právo veřejnosti být informován je právě teď potlačováno z politických důvodů,“ uvedl Mahiroglu. „Využívání justice jako zbraně je tou největší újmou způsobenou Turecku,“ dodal.
„Policejní razie v televizní stanici za úsvitu a dosazení správce je něco, co dělají jen diktátoři,“ zdůraznil vůdce turecké opozice Özgür Özel.
Další zásahy
Obvinění z finančních zločinů je v Turecku v případech politických oponentů prezidenta Erdogana časté. Dotyční obvinění odmítají a tvrdí, že vyšetřování jsou politicky motivovaná. Vláda tvrdí, že justice je nezávislá.
Na konci září turecký soud nařídil zablokovat nezávislý zpravodajský web T24, který podle ministerstva spravedlnosti šířil „propagandu LGBT“.
Loni v říjnu úřady převzaly kontrolu nad televizní stanicí Tele1, která byla považována za proopoziční. Po dosazení správce televize přestala vysílat kritické zpravodajství a její postoj nakloněný opozici byl podle agentury AFP „neutralizován“.