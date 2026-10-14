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Parlamentní volby v Bosně a Hercegovině prohloubily příkopy mezi etnicky rozdělenými částmi západobalkánského státu. Povolební nejistota podlamuje důvěru ve společné instituce. Jednou z nich je veřejnoprávní televize BHRT. Přestože má vysílat pro všechny obyvatele země, doplácí na její hluboké vnitřní rozdělení. Zaměstnanci stanice nedávno dostali výplaty až po několika měsících. Financování televize zůstává nevyřešené, stejně jako spory o fungování společného státu a jeho budoucnost.