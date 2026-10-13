SOUHRN: Zásadní události úterý 13. října


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 13. října 2026.

Poslanci by měli zahájit jednání o zavedení mimořádné daně na rafinerie

Poslanci by během úterní schůze měli projednat v úvodním kole zavedení mimořádné daně na rafinerie, týkat by se měla letošního a příštího roku. Vláda návrh zdůvodňuje růstem marží rafinerií kvůli situaci na světovém trhu s ropou. Letos by mohla daň přinést podle odhadu kabinetu 5,5 miliardy až devět miliard korun. Sněmovna bude moci opět jednat až do noci, což až na druhý pokus prosadila vládní koalice ANO, SPD a Motoristů.

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Poslanci by měli zahájit jednání o zavedení mimořádné daně na rafinerie
Poslanecká sněmovna


ČEZ se bude bránit nařízení k Diag Human u lucemburského soudu, uvedl Babiš

Polostátní energetická společnost ČEZ se bude nařízení v kauze Diag Human bránit u lucemburského soudu. Zástupci ČEZu jsou přesvědčeni, že uspějí, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Aktivit ani zákazníků v ČR se to podle něj nedotkne. ČEZ v pondělí oznámil, že lucemburský soud zablokoval kvůli kauze jeho podíly v tamních firmách, přes které ČEZ vlastní distributora plynu GasNet. V kauze Diag Human se česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva domáhá od státu odškodnění asi 17 miliard korun.

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ČEZ se bude bránit nařízení k Diag Human u lucemburského soudu, uvedl Babiš
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Bulharsko hlásí další útok na lodě v Černém moři, jedna se potopila

Bulharsko v úterý ráno oznámilo nový dronový útok na dvě lodě v Černém moři u svého pobřeží. Jedna ze zasažených lodí se potopila a podle bulharského tisku se jedenáct lidí pohřešuje. Premiér Rumen Radev požádal o asistenci Evropskou unii a Severoatlantickou alianci. Nechal také povolat ruskou velvyslankyni Eleonoru Mitrofanovovou. Podobný útok Bulharsko zaznamenalo ve své námořní ekonomické zóně i minulý týden.

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Bulharsko hlásí další útok na lodě v Černém moři, jedna se potopila
Sanitka, která odvezla zraněné členy posádky, 13. 10. 2026


Rusové na Ukrajině opět zabíjeli, v Charkově je více mrtvých

Po ruských útocích zahynuli v Charkově čtyři lidé, informoval v úterý šéf oblastní správy Oleh Syněhubov. Ruské drony útočily i v jiných částech Ukrajiny. Podle šéfa regionální správy Mykolajivské oblasti Heorhije Rešetilova bezpilotní stroje poškodily třeba nákladní terminál v přístavním městě Mykolajiv. Naopak Ukrajina v noci na úterý měla cílit na ruský Stavropolský kraj, kde trosky sestřeleného dronu poškodily průmyslovou zónu v Něvinnomyssku, tvrdí tamní gubernátor Vladimir Vladimirov.

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Rusové na Ukrajině opět zabíjeli, v Charkově je více mrtvých
Záchranáři u domu zasaženého ruským dronem v Charkově na Ukrajině


Ve Francii opět demonstrovali studenti

Francouzští středoškoláci a vysokoškoláci ráno obnovili blokády v rámci dalšího celostátního dne demonstrací. Vláda, která nabídla některé ústupky, nicméně tvrdí, že zájem o protesty slábne, napsala agentura AFP. Studentské protesty kritizující podfinancování školství, nedostatek učitelů, špatný stav škol a přetížené rozvrhy vypukly v polovině září.

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Ve Francii opět demonstrovali studenti
Studentské protesty ve Francii, 13. října 2026


Soud zrušil verdikt v kauze Walderode, postrádá přesnější identifikaci pozemků

Odvolací Krajský soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí Okresního soudu v Semilech v restituční kauze Walderode. Soud žádá přesnější identifikaci více než tisícovky pozemků, o které žádá Johanna Kammerlanderová, vdova po Karlovi des Fours Walderode. Krajský soud výslovně sdělil, že restituce je důvodná a tím se už zabývat nebude, vyplynulo z jeho vyjádření.

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Soud zrušil verdikt v kauze Walderode, postrádá přesnější identifikaci pozemků
Dědička rodu Walderode Johanna Kammerlanderová, 18. září 2025


Maďarský parlament zrušil právní ustanovení namířená proti LGBT+

Maďarští poslanci v úterý odhlasovali zrušení právních ustanovení proti LGBT+ komunitě. Pro se vyslovilo 139 z nich, 59 hlasovalo proti, informovala AFP. Ustanovení byla součástí zákona o ochraně dětí, který v roce 2021 přijala předchozí vláda premiéra Viktora Orbána. Zakazovala jakékoliv vyobrazení homosexuality a transgenderových lidí v obsahu pro děti.

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Maďarský parlament zrušil právní ustanovení namířená proti LGBT+
Ilustrační foto


Lídři v oblasti AI čekají na „AIpokalypsu“. Obávají se hněvu veřejnosti

Ředitelé společností Anthropic, OpenAI a dalších firem zabývajících se umělou inteligencí (AI) v soukromí zvažují možné scénáře veřejné a politické vzpoury, k níž by mohlo dojít po katastrofické události spojené s AI – taková událost se někdy označuje jako AIpokalypsa. Očekávají rozsáhlou událost, pravděpodobně kybernetický útok znemožňující přístup k finančním službám, k připojení k internetu, nebo dokonce k dodávkám elektřiny a vody, napsal web Axios.

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Lídři v oblasti AI čekají na „AIpokalypsu“. Obávají se hněvu veřejnosti
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