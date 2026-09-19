Obrazem: George Lucas otvírá muzeum příběhů. Spíš ješitnosti, míní někteří


před 1 hhodinou|Zdroj: Reuters, ČTK, Lucas Museum Of Narrative Art, LATimes, Hyperallergic, Art Newspaper, Artnet, Hollywood Reporter, NYTimes, WSJ, The Atlantic

Filmař George Lucas a jeho žena Mellody Hobsonová otevírají v Los Angeles nové, velkoryse pojaté muzeum. Věnováno je – jak říká názvem – narativnímu umění. Tedy na výstavní ploše devíti tisíc metrů čtverečních přibližuje vyprávění příběhů prostřednictvím obrazů. Od pravěkých maleb přes strop Sixtinské kaple a obraz Vincenta van Gogha až po komiks. A ano, nechybí ani Hvězdné války. Na roveň přitom staví „vysokou kulturu“ a popkulturu. Znalci oboru se neshodnou, jestli je tento kurátorský přístup spíš vizionářský, nebo na škodu.

Celý název nové instituce zní Lucasovo muzeum narativního umění. „Velmi mi ležela na srdci pocta umělcům ilustrujícím příběhy, které už byly napsány,“ vysvětlil filmař při novinářské prohlídce před slavnostním otevřením. Rozsáhlý projekt staví na sbírkách režiséra a jeho manželky, čítající na čtyřicet tisíc položek, a finance jdou také ze soukromé kapsy. Výstavba přišla na miliardu dolarů. Los Angeles se stalo až třetí lokací pro nákladný nápad po San Francisku a Chicagu.

Expozice mají mapovat univerzální tradici vizuálního vyprávění napříč kulturami, staletími a výtvarnými přístupy. A napravit, že současnější formy, tedy ilustrace, komiksy a film, se ne vždy těšily stejnému uznání jako malířství, sochařství či fotografie.

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George Lucas

Lucas, který sbírá komiksy už od studentských časů, vnímá popkulturu jako rovnou „velkému“ umění. Na slavnostní otevření v sobotu 19. června proto pozval ty, „kteří významně a trvale ovlivnili naše vnímání vizuálních příběhů“, jmenovitě Toma Cruise, Gretu Gerwigovou, Stevena Spielberga nebo Pharrella Williamse. Pro širokou veřejnost se muzeum otevře v úterý.

Digitální Sixtinská kaple i vozidla ze Star Wars

„Muzeum narativního umění bylo založeno na počest lidských příběhů a umělců, kteří je ztvárňují. Umělci v této sbírce nevytvářeli pouze obrazy, ale propojovali naši moderní představivost s našimi prastarými emocemi. Jejich díla překračují žánry, média i čas,“ říká Lucas.

Do této definice se vejdou jeskynní malby z pravěku a kopie architektonických památek, americký komiksový kreslíř Jack Kirby, italský mistr Caravagtio, nizozemský malíř Vincent van Gogh, mexická autorka Frida Kahlo i anonymní britský streetartista Banksy.

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Památky, které do Los Angeles nešly přenést fyzicky, jako strop Sixtinské kaple ve Vatikánu nebo aztécký Sluneční kámen, se podařilo zkopírovat prostřednictvím nejmodernějších technologií. Mnoho děl jsou digitální reprodukce na obrazovkách s vysokým rozlišením (…), po chvíli tento efekt začne působit přehnaně, míní Artnet. Magazín The Atlantic přirovnává dojem k Las Vegas, ale v dobrém.

A na své si přijdou i fanoušci Star Wars. Lucas totiž poskytl kompletní archivy ke svým filmům, zahrnující modely, rekvizity i kostýmy. Speciální výstava se zaměřuje na různá vozidla z Hvězdných válek. V muzejní kolekci pak nechybí ani věci ze série Indiana Jones. Sbírka Lucasových vlastních artefaktů je pomníkem jeho ega i připomínkou, že tato instituce by nemohla existovat bez jeho komerčního úspěchu v Hollywoodu, podotýká časopis The Hollywood Reporter. Nápad na muzeum pak pokládá za kombinaci „kabinetu kuriozit“ a Lucasových vlastních uměleckých vlivů. Wall Street Journal hovoří přímo o filmařově ješitnosti.

Lucasovo muzeum narativního umění
Zdroj: Lucas Museum Of Narrative Art/Iwan Baan

Šíře kreativity, nebo jen sbírka kostí?

Návštěvníci mohou procházet více než třicítkou galerií, některé jsou vymezeny tématem, některé se zaměřují jen na jednoho umělce. Ukazují univerzálnost mýtů o lásce, rodině a společnosti a také to, že vyprávění slouží ke sdělování hodnot a prosazování moci. Návštěvníkům se přitom dostane širokého záběru – od soubojů se světelnými meči na bitevní stanici Hvězda smrti z filmové série Star Wars až po snahu o svěží interpretaci americké historie.

Několik silných ilustrací a ještě méně kvalitních obrazů a soch představuje ojedinělé výjimky uprostřed moře převážně melodramatických, sentimentálních a vlasteneckých ilustrací z devatenáctého a dvacátého století, píše The Wall Strett Journal. Nechválí ani „nekonečné řady“ obrazů bez výkladu, neboť „redukují všechna umělecká díla na pouhé ilustrace“.

George Lucas a jeho manželka Mellody Hobsonová při představování muzea před otevřením
Zdroj: Reuters/Mike Blake

Exponáty jsou totiž vystavovány bez podrobnějších popisků, na co návštěvníci právě koukají nebo jaké místo dílo zaujímá v kontextu výstavy i kunsthistorie. Kdo je zvědavý, může si informace načíst přes telefon. Autor článku na webu Hyperallergic ale nepovažuje za dost silný „narativ“ mezi díly různých stylů a různých období jen „nejtenčí vlákno“, že „jsme všichni stejní: sportujeme, pracujeme, vychováváme děti“.

Naopak názor na webu Artnet označuje za „osvobozující“ pozorovat, jak se umělecké hranice a hierarchie hroutí. Autoportrét Fridy Kahlo proti kostýmu Batmana jen ukazuje „šíři lidské kreativity“, domnívá se.

Lucasovo muzeum narativního umění
Zdroj: Lucas Museum Of Narrative Art/Paul Salveson

Odmítání tradiční hierarchie umění nemusí nutně znamenat revoluci, nové se ale zdá být to, že s okrajovějšími formami umění se zachází stejně jako s ústředními, poznamenává Los Angeles Times. Lucasovo muzeum prezentuje všechny vystavované tvůrce jako sobě rovné, nijak neupozorňuje, kde návštěvníci najdou ta nejznámější jména.

Úspěch závisí podle LAT na tom, zda návštěvníci, na něž koncept cílí, takovou filozofii pochopí. Kupříkladu výtvarný kritik Christopher Knight má ale za to, že masová kultura – na rozdíl od umění – je „prakticky mrtvá“, takže v Lucasově muzeu jsou akorát tak „pohřbeny její kosti“. Už při oznámení o vzniku muzea před lety namítal, že narativní umění je vymyšlená kategorie.

„Chrám lidového umění“

Spouzakladatelka muzea a režisérova manželka, podnikatelka Mellody Hobsonová zdůrazňuje, že pro instituci je důležitá komunita. „Říkám lidem, že Lucasovo muzeum je muzeum od lidí pro lidi,“ uvedla s tím, že expozice by měly přivést pod jednu střechu návštěvníky z různých vrstev společnosti. Lucas mluvil o „chrámu lidového umění“.

Na novináře z magazínu The Atlantic zapůsobila muzejní koncepce svou ambiciózností a rozmanitostí „tak americky, jak to jen jde“. Z výstavních prostor člověk prý odchází s pocitem, že „umění je zprostředkovatelem skutečného příběhu“ a samotné muzeum „parádní závěrečné dějství“ osmdesátníka Lucase.

GALERIE
Lucasovo muzeum narativního umění (budova a areál)

Slavný filmař se rozhodl své sbírky veřejnosti zpřístupnit na velkorysém prostoru. „Je navržena tak, aby ztělesňovala emociální sílu narativního umění a vyvolávala pocit úžasu, možností a spojení s něčím větším, než jsme my sami,“ píše muzeum o budově připomínající vesmírnou loď, ale také tenisku. Kromě galerií se do ní vejdou také dva kinosály, knihovna pro badatele, obsahující mimo jiné třicet tisíc komiksových sešitů, restaurace nazvaná Skywalker podle postavy z Hvězdných válek, obchůdky se suvenýry a další zboží či prostory na různé akce.

Stavbu navíc obklopuje čtyřhektarový areál Exposition Park s monumentálními venkovními sochami a veřejně přístupnou zelení. Park inspirovaný krajinou Kalifornie s kaňony a náhorními plošinami slouží rovněž narativnímu umění, protože ukazuje, jak jsou dojmy z prostředí a změn klíčové pro vizuální vyprávění, uvádí muzeum.

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