Michael sesadil Oppenheimera. Je nejvýdělečnějším filmovým životopisem

Michael Jackson opět vede žebříčky prodejnosti. Tentokrát filmové. Hraný snímek o začátcích krále popu, se stal nejvýdělečnějším životopisným snímkem vůbec. Celosvětově vydělal dosud 977 milionů dolarů (necelých 20,8 miliardy korun). Na druhé místo tak odsunul Oppenheimera, příběh o vývoji atomové bomby. Na milionové tržby – a umístění v žebříčku – v minulosti dosáhly třeba filmy o Freddiem Mercurym, čínském důstojníkovi z bitvy o Šanghaj nebo o indiánce Pocahontas.
Film s jednoduchým názvem Michael se do kin dostal letos v dubnu. Sleduje začátky Jacksonovy hudební cesty, tedy od dětské hvězdy v sourozenecké skupině The Jackson 5, vedené ambiciózním otcem, k vrcholu sólové dráhy.
Příběh sepsal (spolu)scenárista bondovek, Gladiátora či Posledního samuraje John Logan a zrežíroval Antoine Fuqua, tvůrce akčních thrillerů Equalizer i boxujícího Bojovníka. Mimochodem Poslední samuraj patří také do padesátky nejvýdělečnějších filmových biografií, částečně se inspiroval osudem Takamoriho Saigóa žijícího v devatenáctém století.
Michaelovi se na rozdíl od zmiňovaných titulů dostává dosti vlažné recenzentské odezvy. Mimo jiné proto, že přivírá oči nad problematickými místy ze zpěvákova životopisu ohledně obvinění ze sexuálního obtěžování. Na základě předešlé dohody o mlčenlivosti byly scény na toto téma vystřihnuty.
Marketing pro fanouškovskou nostalgii
Na návštěvnost v kinech si ovšem producenti stěžovat nemůžou. Zájem o film se navíc promítl do zvýšeného zájmu o Jacksonovu hudbu, prudce rostoucí počet streamů posunul album Thriller – které dosahovalo na rekordní prodeje už po vydání začátkem osmdesátých let – do první desítky hitparády Billboard 200. Mnohem víc než před uvedením filmu se také poslouchaly písničky od The Jackson 5.
Magazín Variety má za to, že zafungovala marketingová kampaň studia Lionsgate cílící na fanouškovskou nostalgii – s pomocí flash mobů (tedy hudebně-tanečních čísel na veřejném místě, do nichž se v jeden moment zapojí pokud možno co nejvíce lidí) s moonwalkem nebo Jacksonova hologramu v obchodních centrech. Fanoušky popového krále mohla ve filmu jedině potěšit pečlivá rekonstrukce jeho koncertních vystoupení a hudebních videí. Coby tahák zřejmě posloužilo i obsazení titulní role – Michaela hraje jeho synovec Jaafar Jackson.
Čekají se tržby přes miliardu
Každopádně divácký zájem se zasloužil o to, že film o zesnulé ikoně plní kasy nejlépe z hraných snímků založených na skutečných osudech. Přičemž ze severoamerických kin se do kasy sype téměř čtyřicet procent tržeb, uvádí magazín Billboard na základě údajů Box Office Mojo.
Očekává se přitom, že za lístky na Michaela utratí lidi celosvětově přes miliardu dolarů. Pokud se tak stane, tak se přidá po bok animovaného snímku Super Mario galaktický film, který letos zatím jako jediný tuto hranici překonal, a to začátkem června.
Porazil Oppenheimera i Mercuryho
Dosavadním lídrem žebříčku životopisných titulů byl Oppenheimer, natočený roku 2023 Christopherem Nolanem. Tříhodinové drama o morálních důsledcích vývoje jaderné bomby utržilo celosvětově 975,8 milionu dolarů (20,74 miliardy korun). Do kin diváky v létě premiéry hnal internetový fenomén Barbenheimer, uvedení dvou žánrově odlišných potenciálních trháků Oppenheimera a Barbie ve stejný den – kontrast mezi nimi se stal předmětem humoru, kina divákům nabízela možnost zajít na dvojitou projekci.
K bronzu se v životopisném klání po Michaelově úspěchu posunul další hudební snímek. Bohemian Rhapsody zachycuje život extravagantního frontmana Queen od založení kapely až po koncert Live Aid na podporu boje s hladomorem v Etiopii. Snímek byl nazvaný právě podle jedné z nejznámějších písní skupiny.
Rami Malek dostal za ztvárnění Freddieho Mercuryho Oscara, stejně jako Cillian Murphy za roli Roberta Oppenheimera.
Billboard připomíná, že Jackson a Mercury – tedy předobrazy dvou nejvýdělečnějších hudebních životopisů – mají mnoho společného. Mimo jiné spolu nahrávali pár nikdy nedokončených demo skladeb a spolupracovali se stejnými producenty. Oba se proslavili v kapele, oba jsou považováni za velké showmany a oba zemřeli předčasně. Pětačtyřicetiletý Mercury nezvládl v roce 1991 komplikace způsobené AIDS. Jacksonovi bylo padesát, když mu v roce 2009 jeho osobní lékař podal smrtící dávku silného anestetika propofol, které zpěvák užíval jako prostředek na spaní.
Dařilo se Americkému sniperovi i Pocahontas
V žebříčcích kasovně úspěšných skutečných osudů figuruje i třeba odstřelovač z elitní jednotky amerického námořnictva Chris Kyle, nasazený v Iráku. Podle jeho knihy vznikl snímek Americký sniper s Bradleym Cooperem v hlavní roli. Sám Kyle zemřel poté, co ho zastřelil další veterán z Iráku.
Leonardo DiCaprio získal po dlouhém seznamu nominací svého prvního Oscara za ztvárnění lovce, jemuž se podařilo přežít v nehostinné divočině, přestože zůstal ponechán osudu po zranění medvědem. Ve skutečnosti jím byl Hugh Glass, který se k nebezpečné expedici v Jižní Dakotě přidal zhruba století před premiérou filmu Revenant: Zmrtvýchvstání.
Diváci v biografech neváhali utrácet ani za lístky na Královu řeč, v níž se britský panovník Jiří VI. vypořádával s koktavostí. Dostatečně přesvědčivě i díky herci Colinu Firthovi.
Lákal také animovaný muzikál o Pocahontas, indiánce z Virginie, která se provdala za Angličana. Vazbu na české lokace má Schindlerův seznam pojmenovaný po továrníkovi Oskaru Schindlerovi. Šlo o rozporuplnou osobnost, byl agentem německé špionážní služby, členem NSDAP, zároveň když měla být jeho továrna v pracovním táboře v polském Plašově zavřena, podařilo se mu převézt stovky Židů do pracovního tábora v Brněnci na Svitavsku. Tím jim zachránil život.
Filmy o Ježíšovi i Zuckerbergovi
Diváky také hodně zajímalo, jak si Mel Gibson poradil s Umučením Krista. Pozornost ke zpracování biblického příběhu v režii hollywoodského herce přitáhly i diskuse, které film provázely. Někteří zástupci židovské obce Gibsona kritizovali, že způsobem, jakým zobrazuje Židy, nahrává antisemitským náladám. Ježíš se řadí mezi protagonisty filmových biografií, protože s velkou pravděpodobností je nejen biblickou, ale i skutečnou historickou postavou.
Blíže současnosti se odehrály dramatické okamžiky, které zachycuje Kapitán Phillips. Film líčí přepadení americké nákladní lodi Maersk Alabama somálskými piráty v roce 2009 a soustředí se na vztah mezi velícím důstojníkem Richardem Phillipsem (Tom Hanks) a šéfem somálských pirátů Abdiválím Musem (Barkhad Abdi), který ho unese jako rukojmí.
Přes dvě stě milionů dolarů pak do pokladen přinesla Sociální síť o vzniku Facebooku. Marka Zuckerberga hraje Jesse Eisenberg, který letos na začátku července přijede na filmový festival v Karlových Varech.
O dramata není v žebříčcích nouze, odlehčenější příběh nabídl komediální snímek Chyť mě, když to dokážeš vycházející z kousků podvodníka Franka Abagnalea, který ještě jako nezletilý falšoval šeky a úspěšně předstíral, že je pilot, lékař, právník a univerzitní profesor.
V seznamu celosvětově nejvýdělečnějších životopisných filmů převažují ty z americké produkce. V první desítce se ale najdou i dva čínské. Jeden z nich o čínském podplukovníkovi Sie Ťin-jüanovi, který se zhruba čtyřmi stovkami mužů vzdoroval v Šanghaji japonskému útoku v roce 1937.
Samotné vymezení pojmu životopisný film pro potřeby statistik není úplně jednoznačné. Třeba Wikipedie v žebříčku – postaveném na datech z webů sledujících tržby v kinech The Numbers s Box Office Mojo – nechává i snímky, které se skutečnými osobami spíše inspirují. Jako je V zajetí démonů, kde vystupují vyšetřovatelé paranormálních jevů Lorraine a Edward Warrenovi. Zatímco Radio Times započítává striktněji pouze tituly, které vyprávějí osud nebo část osudu jedné zásadní osobnosti. Na prvenství Michaela to ale nic nemění.