Animovaný dětský démon pohlíží na Západ. V Číně vydělal miliardu dolarů

před 1 h hodinou | Zdroj: BBC , The New York Times , Deadline , ČTK , Global Times , China Daily

Film označovaný také jako Ne-ča 2 byl uveden do kin na lunární Nový rok 29. ledna. Během týdne vydělal podle údajů čínského prodejce vstupenek Maoyan v tamních kinech více než osm miliard jüanů (1,1 miliardy dolarů, respektive 26,8 miliardy korun). Načasování premiéry na oslavy čínského Nového roku tržbám nejspíš taky pomohlo. Je příhodné, že v té době prodej lístků do kin prudce stoupá.

Film je pokračováním dobrodružné fantasy z roku 2019, i ta už pokořila kasovní rekordy. Příběh o chlapci, který je nadán magickými schopnostmi, vychází z čínské mytologie a také z románu Investitura bohů ze 16. století. Hlavní hrdina Ne-ča se narodí jako reinkarnace démona s nadpřirozenými schopnostmi a bojuje proti svému osudu, bohům i dalším démonům.

Svou konkurenceschopnost hollywoodským blockbusterům může Ne-ča 2 prokázat už brzy, protože ještě v únoru se začne promítat ve Spojených státech, Kanadě nebo Austrálii. Po rekordním čínském startu se nezdají troufalé naděje, že by se film mohl dostat mezi nejvýdělečnější na světě. Pokud by chtěl sesadit z čela žebříčku Avatara – jímž James Cameron v roce 2009 předvedl, co dokáže počítačová animace – musel by utržit další dvě miliardy dolarů.

Vzpruha pro čínský filmový průmysl

Z úspěchu filmu lze ale také vyvozovat, že čínské publikum dává přednost tuzemským snímkům před hollywoodskými trháky, upozorňuje třeba The New York Times.

To je dobrá zpráva pro čínský filmový průmysl, méně už pro hollywoodské tvůrce, protože Čína je druhým největším filmovým trhem na světě po Severní Americe. Například loni se do desítky nejnavštěvovanějších filmů v čínských kinech dostal jediný americký, a to navíc jen těsně: Godzilla x Kong: Nové impérium.