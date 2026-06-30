Volby by v květnu vyhrálo ANO, Motoristé mimo sněmovnu, uvádí Median


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Volby do sněmovny by v případě jejich konání v květnu vyhrálo hnutí ANO, které by získalo 35,5 procenta hlasů. Na druhém místě by skončilo hnutí STAN se ziskem 14,5 procenta, ODS by získala dvanáct procent hlasů. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti a SPD, vyplývá z průzkumu společnosti Median. Vládní Motoristé skončili pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do sněmovny, uvedl průzkum.

Pro Piráty by v květnu hlasovalo 8,5 procenta voličů, SPD by hlas odevzdalo 6,5 procenta z nich. Pro Motoristy by hlasovalo 3,5 procenta lidí.

Volební model nezahrnuje koalice – mimo dolní komoru by tak zůstala TOP 09, která podle modelu získala tříprocentní podporu, a KDU-ČSL s 2,5 procenta hlasů. Strany ODS, KDU-ČSL, TOP 09 vloni kandidovaly v koalici SPOLU. Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby je se 4,5 procenta těsně pod hranicí nutnou pro vstup do sněmovny, sdělil Median.

„Hnutí ANO zůstává nejčastější volbou lidí ve věku 35 a více let. ANO je na prvním místě mezi zaměstnanci i důchodci a mezi lidmi se středoškolským vzděláním s maturitou,“ sdělili autoři průzkumu. ANO si zároveň dokáže nejlépe udržet své voliče. Až 75 procent voličů ANO z minulých voleb hodlá podle zjištění Medianu toto hnutí opět volit. STAN je nejčastější volbou lidí ve věku 25 až 34 let a vysokoškolsky vzdělaných voličů.

Podpora ANO i STAN v porovnání s loňskými volbami vzrostla, voličská základna Pirátů pak zůstává téměř stejná. SPD si mírně pohoršila, Motoristé výrazně propadli.

Ochota zúčastnit se voleb

Voleb by se určitě zúčastnila polovina lidí, dalších osm procent účast zvažuje. „Ochota zúčastnit se voleb je aktuálně přibližně o jedenáct procentních bodů nižší, než jaká byla účast ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2025,“ upozornil Median.

K volbám do sněmovny by v květnu určitě nešlo 38,5 procenta dotázaných, spíše by nešlo 3,5 procenta. Volební účast v loňských volbách byla 68,95 procenta.

Průzkumu se zúčastnilo 1020 respondentů. Statistická chyba činí u větších stran 1,5 procentního bodu, u menších pak tři procentní body.

Analýza: K říjnovým sněmovním volbám přišli méně často lidé ve středním věku
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