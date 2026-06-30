Vláda potvrdila, že českou delegaci na summit NATO v Ankaře povede premiér Andrej Babiš (ANO). Babiš ale vyzval prezidenta Petra Pavla, aby svou účast přehodnotil, což Pavel odmítl a zopakoval, že podle diplomatického protokolu je hlava státu vždy vedoucí delegace. „Vláda projevuje vstřícnost, že prezidenta na summit vůbec vezme. Měla místo toho podat odpor vůči předběžnému opatření Ústavního soudu,“ uvedl v Událostech, komentářích místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Miroslav Ševčík (za SPD). „Premiér prohrál. Nechal tento spor zajít takto daleko a podpořil útoky Motoristů na prezidenta. Považuji to za jeho obrovskou politickou chybu,“ sdělil člen sněmovního výboru pro obranu Pavel Žáček (ODS). Situaci také rozebrali komentátoři Martin Čaban z webu Seznam Zprávy a Martin Komárek z Deník.cz. Debatu moderovala Tereza Řezníčková.
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Prezident Petr Pavel v úterý dopoledne na Hradě jmenoval nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Vystřídá dosavadního šéfa armády Karla Řehku, se kterým si oficiálně předají funkci tradičně při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil na Vítkově. Náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi, odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil. Je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády.
VideoVláda je k prezidentovi vstřícná, říká Ševčík. Premiér prohrál, míní Žáček
Vláda potvrdila, že českou delegaci na summit NATO v Ankaře povede premiér Andrej Babiš (ANO). Babiš ale vyzval prezidenta Petra Pavla, aby svou účast přehodnotil, což Pavel odmítl a zopakoval, že podle diplomatického protokolu je hlava státu vždy vedoucí delegace. „Vláda projevuje vstřícnost, že prezidenta na summit vůbec vezme. Měla místo toho podat odpor vůči předběžnému opatření Ústavního soudu,“ uvedl v Událostech, komentářích místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Miroslav Ševčík (za SPD). „Premiér prohrál. Nechal tento spor zajít takto daleko a podpořil útoky Motoristů na prezidenta. Považuji to za jeho obrovskou politickou chybu,“ sdělil člen sněmovního výboru pro obranu Pavel Žáček (ODS). Situaci také rozebrali komentátoři Martin Čaban z webu Seznam Zprávy a Martin Komárek z Deník.cz. Debatu moderovala Tereza Řezníčková.
VideoV Česku stále jezdí auta s airbagem, který může způsobit i smrt
Automobilky opakovaně upozorňují, že též v Česku stále jezdí auta s airbagem od japonské firmy Takata, který může způsobit i smrt. Na svolávací akce, které vyhlašují, nedorazily tisíce majitelů vozů. Svaz dovozců aut upozorňuje, že řada z nich je i kvůli slabinám v databázi ministerstva dopravy nedohledatelná. Nově by na svolávací akce mohly upozorňovat i stanice technické kontroly. K tomu ale bude nutná změna dvou zákonů. Nejrychlejším řešením tedy je vyhledat stránky výrobce a zadat VIN auta. Majitel vozu hned zjistí, zda se ho problém týká. Opravu vždy bezplatně provede daná automobilka. Vadné airbagy používalo více než třicet firem. Mezi nejvýznamnější patří Honda, Toyota, Nissan, Mazda, Škoda Auto, BMW, Seat, Ford, Mercedes-Benz, Volkswagen, General Motors i Tesla.
K návrhu upravujícímu zákon o střetu zájmů vláda zaujala neutrální stanovisko
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) po jednání vlády na dotaz novinářů uvedl, že vláda zaujala neutrální stanovisko k poslaneckému návrhu upravujícímu pravidla zákona o střetu zájmů. Dále vláda jednala o regulaci cen benzinu a nafty, dálničních známkách či českém pavilonu Expo 2025 v Ósace. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se také omluvil za výstup ve Strážnici.
VideoVláda ze sebe dělá šaška, míní Decroix k situaci kolem účasti Pavla na summitu NATO
Vláda předběžné opatření Ústavního soudu ohledně účasti prezidenta Petra Pavla na summitu NATO splnila jen zčásti, řekla v Interview ČT24 místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS a bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix. Předběžné opatření podle ní mělo dva výroky a tím druhým bylo, že vláda nemá v žádném ohledu ztěžovat nebo bránit prezidentovi a jeho doprovodu v účasti na summitu. Podle ní ale kabinet nedodržením ústavní a protokolární zvyklosti o tom, že vedoucím delegace bude prezident, ztěžuje hlavě státu její participaci na summitu. Členové vlády tak podle ní „ze sebe dělají opravdu šašky“. Pořad moderoval Jiří Václavek.
Delegaci na summitu NATO povede premiér, řekl Babiš. Podle Pavla je to v rozporu s opatřením ÚS
V čele české delegace na summit NATO bude premiér, oznámil po jednání vlády její předseda Andrej Babiš (ANO). Potvrdil zároveň, že na summit byl akreditován i prezident Petr Pavel s delegací, která bude čítat sedm lidí. Hlava státu reagovala, že postoj vlády k účasti prezidenta na summitu je v rozporu s opatřením Ústavního soudu (ÚS). Prezident také odmítl návrh premiéra, aby na summit NATO neletěl.
Teplotní rekordy opět hlásily desítky stanic, podívejte se kde
Ve velké části Česka padaly i v pondělí teplotní rekordy pro daný kalendářní den. Novou nejvyšší teplotu pro 29. červen zaznamenali na řadě měřicích stanic Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ) už před 11:00. Především šlo o místa na Moravě a ve Slezsku, ale týkalo se to i mnoha lokalit v Čechách. Dělo se tak po dosud nejteplejší noci v rámci současné vlny veder, která sužuje nejen tuzemsko, ale i mnoho dalších evropských zemí. V neděli padl v Doksanech absolutní teplotní rekord pro Česko o hodnotě 41,9 stupně Celsia.
„Zážitkové násilí“ je mezi mladistvými na vzestupu, uvádí úřad
Kriminalita v Česku zůstala loni podle dat Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) zhruba na úrovni roku 2024. Přibývá ale případů s vysokou agresí, a to především u dětí, řekl mluvčí NSZ Petr Malý. Pravidelně se také začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká hlavně kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou v pondělí NSZ zveřejnilo.
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