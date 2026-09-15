Vláda chce, aby žalobci znali její priority, míní Vondráček

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„My ty zákony máme, ale v rámci stávající legislativy je možné postupovat jinak. Je opravdu možné, aby se státní zástupci soustředili na to, aby byly spravedlivé a přiměřené tresty v rámci platných zákonů,“ řekl v Interview ČT24 poslanec Radek Vondráček (ANO) na dotaz ohledně avizovaného záměru ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO), aby veřejní žalobci ve své práci zohledňovali priority trestní politiky schválené vládou. Jednou z nich je i snaha méně stíhat kontroverzní projevy. „Je tady nová vláda a ta říká, že svoboda slova má vysokou hodnotu,“ uvedl Vondráček a odmítl, že by tyto kroky souvisely s nedávným stíháním SPD. Debatu moderoval Daniel Takáč.