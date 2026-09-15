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Žalobci se řídí zásadami trestního řízení, ne prioritami vlády, vzkázala Bradáčová Tejcovi


15. 9. 2026Aktualizovánopřed 38 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová vzkázala, že státní zástupci budou vždy postupovat podle všech zásad trestního řízení. Reagovala na avizovaný záměr ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO), aby veřejní žalobci ve své práci zohledňovali priority trestní politiky schválené vládou.

Mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý doplnil, že šéfka žalobců před dalším komentářem vyčká, až bude mít příležitost si Tejce vyslechnout a seznámit se s jeho představami.

„Paní nejvyšší státní zástupkyně nebude v tuto chvíli reagovat na vládou oznámené záměry v souvislosti s prosazováním trestní politiky, nebude vzkazovat své postoje prostřednictvím médií,“ uvedl Malý. „Zároveň však může veřejnost ujistit, že státní zástupci budou vždy postupovat podle všech zásad a principů trestního řízení a v souladu se zákonem a ústavním pořádkem,“ doplnil.

Týrání zvířat či nutná obrana

Tejc po pondělním jednání vlády vyjmenoval několik oblastí, které jsou pro kabinet prioritní. Konkrétně chce, aby se státní zástupci odvolávali proti nepřiměřeně nízkým trestům za násilnou kriminalitu či týrání zvířat, méně stíhali kontroverzní projevy, rychleji řešili případy nutné obrany a aby navrhovali omezení pro podmíněně propouštěné vězně, například formou elektronických náramků.

„To, že nějaký projev je kontroverzní, urážlivý nebo je společensky nepřijatelný, ještě neznamená, že má být trestný,“ podotkl Tejc k problematice svobody slova. „Myslím si, že trestní právo má být tady využíváno velmi obezřetně, a rozhodně ne tak široce, jako tomu bylo v minulosti,“ řekl.

Legislativní proces je podle Tejce v současné sněmovně mnohdy zdlouhavý, existují ale i jiné způsoby, jak docílit zohlednění vládních priorit v soudním systému. „Vláda nemůže státním zástupcům ukládat a zavazovat je, jak mají konat v konkrétních případech, nicméně můžeme je seznámit s tím, jaké jsou cíle vládní politiky v oblasti trestního práva,“ řekl.

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (vlevo) po schůzi vlády 14. září 2026
Zdroj: ČTK/Vít Šimánek

Zatímco soudní moc je podle Ústavy ČR nezávislá, soustava státních zastupitelství spadá pod moc výkonnou, tedy pod vládu a ministra.

„Metodické usměrnění praxe přichází v úvahu pouze ve vztahu ke státním zástupcům, nicméně touto kompetencí disponuje nejvyšší státní zástupce, nikoli ministr spravedlnosti,“ napsal Tejc v návrhu. Bradáčovou prý hodlá požádat, aby přijala vhodná opatření k zohlednění vládních priorit v činnosti státního zastupitelství, zejména při sjednocování a usměrňování postupu státních zástupců. Šéfka žalobců by mohla vydat metodická doporučení nebo takzvaný pokyn obecné povahy. Ministr by také chtěl, aby sledovala uplatňování vládních priorit v praxi.

„Státní zastupitelství musí zůstat nezávislé,“ komentoval v pondělí postup kabinetu předseda opoziční ODS Martin Kupka. Vláda podle něho může vyjádřit priority, ale vzkazovat státním zástupcům, jak mají postupovat, je podle Kupky ohrožením demokratického rozložení moci.

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