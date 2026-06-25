Opoziční hnutí STAN vyzvalo premiéra Andreje Babiše (ANO), aby za nedávná slova o puči odvolal ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé). „Myslíme si, že tu práci nedělá úplně dobře, když zpochybňuje rozhodnutí Ústavního soudu, mluví o ústavním puči. Vidíme v tom zpochybňování demokratických institucí, které tady máme,“ prohlásila v Interview ČT24 místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová (STAN). Podle ní by s tímto měl Macinka přestat či by se měla změnit celá vláda. Je na Babišovi, zda ministra skutečně odvolá, nebo ne, dodala. STAN chce však tímto gestem ukázat občanům, že si toto řešení přeje, zdůraznila. „Byli bychom rádi, aby pan premiér nebyl v područí svých koaličních partnerů, ale aby skutečně vládl jako státník a choval se dospěle. To tady od voleb nevidíme,“ doplnila. Pořad moderoval Jiří Václavek.
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Šéfka EK oznámila převod prvních tří miliard eur Kyjevu z unijní půjčky
Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliardy eur (přes 77 miliard korun) Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš (ANO), před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země.
Ve Venezuele po zemětřesení pomůže i specializovaný český tým
Český tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin pojede do Venezuely, kterou v noci na čtvrtek zasáhla dvě silná zemětřesení. Jihoamerická země nabídku z Česka přijala ve čtvrtek odpoledne, uvedl Hasičský záchranný sbor ČR (HZS). Další informace chce zveřejnit později. Příslušník HZS Jiří Němčík ve vysílání ČT sdělil, že mise by se mělo zúčastnit 68 osob. Do tří dnů by na základě požadavku Venezuely mohla do země vyrazit také česká zdravotnická jednotka.
VideoUrbanová: Chceme, aby Babiš nebyl v područí koaličních partnerů a choval se dospěle
Opoziční hnutí STAN vyzvalo premiéra Andreje Babiše (ANO), aby za nedávná slova o puči odvolal ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé). „Myslíme si, že tu práci nedělá úplně dobře, když zpochybňuje rozhodnutí Ústavního soudu, mluví o ústavním puči. Vidíme v tom zpochybňování demokratických institucí, které tady máme,“ prohlásila v Interview ČT24 místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová (STAN). Podle ní by s tímto měl Macinka přestat či by se měla změnit celá vláda. Je na Babišovi, zda ministra skutečně odvolá, nebo ne, dodala. STAN chce však tímto gestem ukázat občanům, že si toto řešení přeje, zdůraznila. „Byli bychom rádi, aby pan premiér nebyl v područí svých koaličních partnerů, ale aby skutečně vládl jako státník a choval se dospěle. To tady od voleb nevidíme,“ doplnila. Pořad moderoval Jiří Václavek.
Teplotní rekordy padly na půlce stanic v Česku, podívejte se na mapu
Na více než polovině dlouhodobě měřících stanic v Česku ve čtvrtek teplota překonala rekord pro 25. červen. Nejvyšší odpolední teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice supertropického dne, tedy 35 stupňů. Nejvíc naměřili stejně jako ve středu v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na facebooku. Vlna extrémních veder bude vrcholit o víkendu, kdy se teploty dle předpovědi přiblíží čtyřiceti stupňům.
Červený čelil ve sněmovně výtkám kvůli změnám na resortu, Macinka za výroky k Pavlovi
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) čelil při čtvrtečních sněmovních interpelacích výtkám opozice kvůli personálním změnám na ministerstvu. Jeho předchůdce v úřadu Petr Hladík (KDU-ČSL) uvedl, že Motoristé propustili odborníky a přijali „dezinformátory, influencery, řidiče kamionů a další nekompetentní lidi“. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) zase odmítl vzít zpět svá slova o pokusu o ústavní puč či o prezidentovi jako o politickém nájezdníkovi.
Policie zadržela primátora Karviné Wolfa, žalobce navrhl vazbu
Primátora Karviné Jana Wolfa (nestr., dříve SOCDEM), který je obviněný v korupční fotbalové aféře, policie ve čtvrtek po výslechu zadržela. Státní zastupitelství požádalo o jeho vzetí do vazby. Návrh podalo v Ostravě odpoledne. Potvrdili to vrchní státní zástupce Radim Dragoun a mluvčí Okresního soudu v Ostravě Dalibor Zecha.
Prezident je automaticky vedoucím delegace, řekl Pavel o summitu NATO
Prezident je automaticky vedoucím delegace na summitu NATO. O tom, jestli se zúčastní jakékoliv části summitu, si rozhodne sám, uvedl pro Českou televizi a Český rozhlas prezident Petr Pavel. Premiér Andrej Babiš (ANO) ráno oznámil, že ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) pošle žádost na rozšíření delegace na summit NATO v Ankaře o prezidenta. Pavel bude podle premiéra členem delegace i s doprovodem.
Prokop rezignoval a nebude kandidátem ANO na pražského primátora
Kandidát na pražského primátora za ANO Ondřej Prokop nebude kandidovat v podzimních komunálních volbách a skončí ve všech politických funkcích. Zdůvodnil to tlakem médií na něj a jeho okolí. Prokop to uvedl ve videu na facebooku. Předseda ANO Andrej Babiš v reakci na to řekl, že se musí svolat mimořádný sněm pražské organizace, na kterém se zvolí nový předseda. O kandidátkách do komunálních voleb vedení ANO podle Babiše rozhodne koncem června.
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