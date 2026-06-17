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Policie by měla mít od příštího roku možnost zveřejňovat státní příslušnost pachatelů trestných činů – počítá s tím novela trestního řádu, jíž připravuje ministerstvo spravedlnosti. Šéf resortu Jeroným Tejc (za ANO) tvrdí, že „nevidí důvod, proč bychom to měli tajit“, stejně to vnímá také u orgánů činných v trestním řízení. Podle místopředsedy sněmovního ústavně-právního výboru Karla Dvořáka (STAN) není na místě vzbuzovat dojem, že orgány činné v trestním řízení dnes něco tají. V odůvodněných případech už podle něj orgány mohou zveřejňovat informace o státní příslušnosti. Diskusí v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.