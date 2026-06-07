Sobotní výbuch v Toužimi vyšetřuje policie jako nedovolené ozbrojování

Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku pro podezření z nedovoleného ozbrojování. Policisté na místě našli zřejmě podomácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, zranění utrpěl i mladý muž. V případě prokázání viny hrozí zraněnému mladistvému až dva a půl roku vězení, sdělil v neděli krajský policejní mluvčí Jan Bílek.
Na místo výbuchu v ulici Na Zámecké poblíž náměstí v Toužimi vyjely v sobotu všechny záchranářské složky včetně pyrotechnika. „Pyrotechnik provedl prohlídku bytu, při které nalezl zřejmě zábavní pyrotechniku domácí výroby. Ta byla zajištěna a bude převezena k dalšímu zkoumání. Chemikálie zajistili karlovarští kriminalisté,“ přiblížil o půlnoci krajský policejní mluvčí Jan Bílek. „V případě prokázání viny hrozí mladistvé osobě trest odnětí svobody až na dva a půl roku,“ doplnil v neděli.
Případem se i nadále zabývají karlovarští kriminalisté a je možné, že se obvinění ještě rozšíří, například na obecné ohrožení. Podle informací ČTK byli oba zranění lidé, starší žena a mladý muž, příbuzní.
Zraněnou ženu záchranáři v sobotu letecky transportovali v kritickém stavu do popáleninového centra v pražských Královských Vinohradech. Mladší muž byl převezen do nemocnice v Plzni, doplnila mluvčí záchranné služby Simona Kratochvílová.