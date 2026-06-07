Sobotní výbuch v Toužimi vyšetřuje policie jako nedovolené ozbrojování


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK

Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku pro podezření z nedovoleného ozbrojování. Policisté na místě našli zřejmě podomácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, zranění utrpěl i mladý muž. V případě prokázání viny hrozí zraněnému mladistvému až dva a půl roku vězení, sdělil v neděli krajský policejní mluvčí Jan Bílek.

Na místo výbuchu v ulici Na Zámecké poblíž náměstí v Toužimi vyjely v sobotu všechny záchranářské složky včetně pyrotechnika. „Pyrotechnik provedl prohlídku bytu, při které nalezl zřejmě zábavní pyrotechniku domácí výroby. Ta byla zajištěna a bude převezena k dalšímu zkoumání. Chemikálie zajistili karlovarští kriminalisté,“ přiblížil o půlnoci krajský policejní mluvčí Jan Bílek. „V případě prokázání viny hrozí mladistvé osobě trest odnětí svobody až na dva a půl roku,“ doplnil v neděli.

Případem se i nadále zabývají karlovarští kriminalisté a je možné, že se obvinění ještě rozšíří, například na obecné ohrožení. Podle informací ČTK byli oba zranění lidé, starší žena a mladý muž, příbuzní.

Zraněnou ženu záchranáři v sobotu letecky transportovali v kritickém stavu do popáleninového centra v pražských Královských Vinohradech. Mladší muž byl převezen do nemocnice v Plzni, doplnila mluvčí záchranné služby Simona Kratochvílová.

V Toužimi na Karlovarsku výbuch neznámé látky zranil dva lidi
Místo výbuchu v Toužimi na Karlovarsku 6. června 2026

Výběr redakce

Nejisté zavedení celostátního referenda. Vládě chybí hlasy opozice

Nejisté zavedení celostátního referenda. Vládě chybí hlasy opozice

před 3 hhodinami
Ukrajina udeřila v Petrohradu a ničila ropné sklady

Ukrajina udeřila v Petrohradu a ničila ropné sklady

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Endoprotéz rychle přibývá. Někde se ale čeká roky

Endoprotéz rychle přibývá. Někde se ale čeká roky

před 14 hhodinami
Moskva před volbami zvýšila ekonomický tlak na Arménii

Moskva před volbami zvýšila ekonomický tlak na Arménii

před 14 hhodinami
Kněží Bula a Drbola byli prohlášeni za blahoslavené

Kněží Bula a Drbola byli prohlášeni za blahoslavené

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Hegseth v Normandii kritizoval evropskou obranu

Hegseth v Normandii kritizoval evropskou obranu

před 17 hhodinami
Armádní techniku i výcvik si na Bahna přišly prohlédnout tisíce lidí

Armádní techniku i výcvik si na Bahna přišly prohlédnout tisíce lidí

včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami
Armáda USA sestřelila íránské drony a udeřila na radarová stanoviště

Armáda USA sestřelila íránské drony a udeřila na radarová stanoviště

včeraAktualizovánovčera v 08:50

Aktuálně z rubriky Domácí

Sobotní výbuch v Toužimi vyšetřuje policie jako nedovolené ozbrojování

Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku pro podezření z nedovoleného ozbrojování. Policisté na místě našli zřejmě podomácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, zranění utrpěl i mladý muž. V případě prokázání viny hrozí zraněnému mladistvému až dva a půl roku vězení, sdělil v neděli krajský policejní mluvčí Jan Bílek.
před 19 mminutami

Nejisté zavedení celostátního referenda. Vládě chybí hlasy opozice

Vládní koalice má malé šance na prosazení celostátního referenda. Ke změně ústavy potřebuje i podporu části opozičních poslanců. Ti jsou ale k plánovanému návrhu skeptičtí. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) chce s nevládními subjekty jednat, podporu si slibuje od Pirátů. Jenže ti se schůzky ani nechtějí zúčastnit, i když sami mají všelidové hlasování mezi prioritami. Teď říkají, že vládě nevěří kvůli jejímu přístupu k dezinformacím. Klamavé zprávy považují za nebezpečí pro konání referend.
před 3 hhodinami

Zaměstnavatelé řeší chyby jednotného měsíčního hlášení

Někteří zaměstnavatelé řeší problémy při podávání jednotného měsíčního hlášení. Chybovost se pohybuje kolem tří procent. Nejčastěji se podle účetních i správy sociálního zabezpečení týká oprav už odeslaných formulářů. Systém má nahrazovat až pětadvacet listin pro různé úřady.
před 4 hhodinami

Endoprotéz rychle přibývá. Někde se ale čeká roky

Stárnutí české populace a lepší technologie vedou k tomu, že se za poslední roky téměř zdvojnásobil počet operací endoprotéz. Některé nemocnice ale stále nezvládají dodržet čekací hranici jednoho roku.
před 14 hhodinami

Kněží Bula a Drbola byli prohlášeni za blahoslavené

Slavnostní mší na výstavišti v Brně vyvrcholilo blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly, kteří byli prohlášeni za blahoslavené. Zakončil se tím více než dvacetiletý proces blahořečení, které je předstupněm k uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se mohou věřící modlit a prosit u nich o přímluvu. V liturgickém kalendáři si je budou připomínat každý rok 17. června. Bula a Drbola patří k obětem zpolitizované komunistické justice po takzvaných babických událostech v 50. letech minulého století.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Armádní techniku i výcvik si na Bahna přišly prohlédnout tisíce lidí

Tisíce lidí od sobotního rána proudily na letošní Den pozemních vojsk Bahna u Strašic na Rokycansku. Největší akce pozemních sil v Česku pro veřejnost představila dynamické ukázky vojenské techniky, z novinek například bojové vozidlo pěchoty CV90 a tank Leopard 2A4. Diváci mohli zhlédnout i historické scény. Podle náčelníka Generálního štábu Armády ČR Karla Řehky je zájem i podpora veřejnosti pro armádu velmi důležitá.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

VideoPolitické spektrum: hnutí MY, Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT, Aliance pro budoucnost

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 6. června přijali Jiří Štěpán (hnutí MY), Hana Janišová (Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT) a Pavel Sehnal (Aliance pro budoucnost). Debatu moderoval Bohumil Klepetko.
před 19 hhodinami

Chci být víc vidět a pomáhat řešit problémy, říká nová ombudsmanka

Příští ombudsmanka Eva Kostolanská chce prohloubit komunikaci s občany i médii, a zvýšit tak povědomí o práci veřejného ochránce práv. Řekla to v Událostech, komentářích. Plánuje se taky sejít s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a probrat s ním přesun lidskoprávních agend z Úřadu vlády na ministerstva. Ve funkci po složení slibu 18. června nahradí Stanislava Křečka. V pátek ji zvolili poslanci.
před 20 hhodinami
Načítání...