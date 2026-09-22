Sněmovní volby by podle Medianu vyhrálo ANO, Motoristé by byli bez poslance

Volby do Poslanecké sněmovny by v srpnu vyhrálo hnutí ANO s 34 procenty hlasů, s odstupem následuje hnutí STAN, které by získalo dvanáct procent, těsně třetí ODS by měla podporu jedenácti procent voličů, vyplývá z aktuálního volebního modelu agentury Median. Do sněmovny by se podle něj dostali ještě zástupci SPD se ziskem devíti procent a Piráti, kterým by dalo hlas 7,5 procenta lidí. Motoristé s 4,5 procenta hlasů by nepřekročili potřebnou pětiprocentní hranici.
Podpora ANO se od červencového průzkumu Medianu nezměnila, hnutí STAN od té doby oslabilo o tři procentní body, jeden procentní bod ztratila i ODS. Rozdíl mezi těmito dvěma stranami je pouhý jeden procentní bod, a tedy v rámci statistické chyby, upozornili autoři volebního modelu.
SPD od posledního modelu posílila o 1,5 procentního bodu a měla by tak větší podporu než Piráti.
Motoristé by stejně jako komunisté získali 4,5 procenta hlasů, a zůstali by tak mimo sněmovnu. Ze stran, které v minulých volbách tvořily koalici SPOLU, by se do sněmovny v srpnu dostala jen ODS. TOP 09 by získala čtyři procenta a KDU-ČSL 3,5 procenta hlasů. Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby přisoudil Median 2,5 procenta.
ANO by si v hypotetických srpnových volbách podle výpočtu Medianu připsalo 93 poslaneckých mandátů, STAN 33 a ODS třicet. SPD by měla 24 poslanců a Piráti dvacet. „Hnutí ANO by při tomto rozložení sil v Poslanecké sněmovně stále potřebovalo alespoň jednoho koaličního partnera,“ poznamenali autoři modelu. Současné vládní strany ANO a SPD by měly většinu 117 poslanců. Nynější koalice ANO, SPD a Motoristů má ve dvousetčlenné dolní komoře 108 křesel.
Účastí u voleb i volenou stranou si je jistá necelá polovina respondentů, druhá polovina vyjadřuje nejistotu ohledně účasti, preferované strany, případně účasti i strany. „S ohledem na nezakotvenost poloviny voličů není vhodné predikovat, která ze stran se ziskem okolo pěti procent by se nyní dostala do Poslanecké sněmovny,“ zdůraznili analytici Medianu.
V srpnu by k volbám přišlo šedesát procent oprávněných voličů. Ochota zúčastnit se voleb je tedy aktuálně přibližně o devět procentních bodů nižší, než jaká byla účast ve volbách do Poslanecké sněmovny loni v říjnu.
Statistická odchylka činí ve volebním modelu Medianu 1,5 procentního bodu u menších stran a 3,5 procentního bodu u větších uskupení. Srpnového průzkumu se zúčastnilo 1021 respondentů starších 18 let. Do volebního modelu vstupují respondenti, kteří nevylučují účast ve volbách, těch je 612.