Spor tuzemských vrcholných politiků o cestu na summit NATO pokračuje dalším dějstvím. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že prezident Petr Pavel svým plánem jet do Ankary Česko poškozuje. Hlava státu se proti výroku ohradila – Pavel Babišova slova označil za silná prohlášení, která by měl buď doložit, nebo odvolat. „(Česko) poškozuje v zahraničí to, že by vystupovali dva ústavní činitelé a neměli by na jedné akci úplně totožný názor,“ řekl v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO). „Ten summit začíná s ostudou a všichni tam budou vědět, že česká delegace se pohádala, ještě než tam vůbec dojela, kdo tam vůbec pojede. Kdo na tom prodělá, je občan České republiky,“ míní předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Výběr redakce
Aktuálně z rubriky Domácí
ŽivěPoslanci řeší jednací řád, následovat má novela stavebního zákona
V dolní komoře se poslanci v pátek zabývají případnými změnami jednacího řádu sněmovny. V plánu je i třetí čtení novely stavebního zákona. Ta by měla podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit povolování staveb. K hlasování o podobě předlohy se sněmovna s největší pravděpodobností v pátek nedostane. Očekává se totiž delší debata, k novele se navíc sešlo kolem 130 pozměňovacích návrhů.
VideoHosté Událostí, komentářů probrali spory o cestu na summit NATO
Spor tuzemských vrcholných politiků o cestu na summit NATO pokračuje dalším dějstvím. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že prezident Petr Pavel svým plánem jet do Ankary Česko poškozuje. Hlava státu se proti výroku ohradila – Pavel Babišova slova označil za silná prohlášení, která by měl buď doložit, nebo odvolat. „(Česko) poškozuje v zahraničí to, že by vystupovali dva ústavní činitelé a neměli by na jedné akci úplně totožný názor,“ řekl v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO). „Ten summit začíná s ostudou a všichni tam budou vědět, že česká delegace se pohádala, ještě než tam vůbec dojela, kdo tam vůbec pojede. Kdo na tom prodělá, je občan České republiky,“ míní předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
O svátcích 5. a 6. července mohou být obchody otevřené
O nadcházejících svátcích tuto neděli a pondělí budou moci být otevřené i obchody nad dvě stě metrů čtverečních. Zákaz prodeje ve větších provozovnách se na Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. července a Den upálení mistra Jana Husa 6. července nevztahuje.
Poslanci podpořili obalovou novelu
Autorizované obalové společnosti možná přibude povinnost vytvářet dostatečně hustou síť míst zpětného odběru obalových odpadů s cílem zlepšit jejich dostupnost pro obyvatele. Předpokládá to novela, kterou v úvodním kole podpořila sněmovna. Předtím, při písemných interpelacích, se pirátští poslanci opět pustili do ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové (ANO) kvůli užívání obecního bytu a údajně nelegálním stavbám na jejím pozemku, ministryně na jejich vystoupení nereagovala. Po přestávce poslanci pokračovali v ústních interpelacích na premiéra a následně i členy vlády.
Bezpečnostní situace je mnohem horší než před čtyřmi lety, říká nový šéf armády Hlaváč
„Bezpečnostní situace pro Českou republiku v rámci Evropy je rozhodně jiná, než byla před čtyřmi roky. Je mnohem horší,“ uvedl nový náčelník generálního štábu Armády ČR Miroslav Hlaváč ve spojitosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Tématy v pořadu Interview ČT24 byl také postoj ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD), který byl jediným ministrem, který pro zvolení Hlaváče nehlasoval. Hlaváč dále například zmínil důvody, proč by se měl generální štáb od ministerstva obrany oddělit. Pořad moderoval Jiří Václavek.
VideoŘidiči narážejí do vybavení silničářů, ti se snaží chránit
Opravy za osm miliard začnou během léta na dálnicích a silnicích první třídy, což bude znamenat různá omezení na hlavních tazích po celém Česku. Právě na takových místech řidiči kvůli nepozornosti často havarují. Od začátku roku jich už pětatřicet narazilo do techniky silničářů. „Za nás úplně nejdůležitější je pozornost,“ říká mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Silničáři se snaží před nehodami chránit například tím, že je kryje velký, těžký nákladní vůz. Přesto ani důkladná opatření někdy úrazům nezabrání.
Klempíř zrušil výběrové řízení na ředitele Národní galerie
Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha, oznámil šéf resortu Oto Klempíř (za Motoristy). Výběrové řízení se podle něj bude opakovat. Chce najít osobnost, která bude mít silnou mezinárodní vizi, uvedl.
Evropský pohled
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat
před 18 hhodinami
Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují
26. 6. 2026
Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst
24. 6. 2026
Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií
23. 6. 2026
Počet vnitřně vysídlených kvůli přírodním katastrofám loni prudce vzrostl, ukazuje studie
19. 6. 2026
Očkování proti HPV v Británii snížilo počty úmrtí mladých žen na rakovinu děložního čípku na nulu
18. 6. 2026
Proruští aktivisté z Pobaltí prchají do Běloruska a vydávají se na propagandistickou misi
17. 6. 2026