Krutost války vystřídal krutý hlad. Jižní Súdán prožil těžkou dekádu nezávislosti

V polovině března program varoval, že s hladomorem se potýká přes půl milionu Jihosúdánců. Kritickou situaci ještě prohlubuje aktuální období mezi sklizněmi, které v zemi trvá od května do července. OSN předpokládá, že hluchá zemědělská perioda bude dosud vůbec nejkritičtější, navíc se čeká, že zemi zasáhnou rozsáhlé povodně.

Organizace spojených národů připravila plán humanitární pomoci za 1,7 miliardy dolarů, shromáždit se ale podařilo ani ne půl miliardy.

UNICEF upozorňuje, že v nejmladší zemi světa humanitární pomoc zoufale potřebuje čtyři a půl milionu dětí a z jedenácti milionů obyvatel ji celkově potřebuje 8,3 milionu. Organizace dodává, že jsou to vyšší čísla než v období občanské války. „Na 1,4 milionu dětí letos bude čelit akutnímu podvyživení, jde o nejvyšší číslo od roku 2013,“ varuje UNICEF s tím, že nejhorší forma podvyživení a riziko smrti hrozí třem stům tisícům dětí.

Bída a velké plány přechodné vlády

Bídně je na tom dekádu od vyhlášení nezávislosti a po letech válčení Jižní Súdán i v dalších ohledech. Podle indexu lidského rozvoje, který sestavuje OSN, je pátou nejhorší zemí světa. Hrubý národní produkt na hlavu činí 2003 dolarů (pro srovnání: v Česku je to přes 38 tisíc), naděje dožití je pouhých osmapadesát let (v sousedním Súdánu je to 65,3 roku) a děti ve škole tráví ani ne pět let života – i proto je třetina země negramotná.

Státní zaměstnanec si v Jižním Súdánu přijde na dva dolary denně, přičemž podle Světové banky v důsledku občanské války prošel stát téměř hyperinflací, když se ceny základních potřeb znásobily šedesátkrát, zatímco tamní jihosúdánská libra téměř ztratila hodnotu. I proto v únoru tohoto roku centrální banka začala tisknout tisícové bankovky, přičemž dosud byla nejvyšší hodnota pět set.

Na pozadí všudypřítomné krize a bídy rozpustil prezident Salva Kiir parlament a nasměroval tak zemi k volbám, které se mají uskutečnit v příštím roce. Rozpuštění zákonodárného sboru bylo jedním z bodů mírového ujednání. Aktuální vláda národní jednoty odložila etnické spory a snaží se o sjednocení armády, zabavení zbraní civilistům a mír s ozbrojenými bojůvkami.