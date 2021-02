Armáda v Myanmaru chce moc, volby zmanipulované nebyly, říká k převratu ředitelka Barmského centra

Takže je to nepravdivé, že by došlo k manipulaci?

Takovou reakci však neakceptovala armáda, která údajně našla nesrovnalosti až u deseti milionů hlasů. A také poukazovala na to, že senioři mohli volit den dopředu kvůli bezpečnostním opatřením proti nemoci covid, a že tak byl prostor k manipulaci s hlasy. Tento spor nakonec dospěl až k vojenskému převratu.

Přesto poražené politické strany, hlavně pro-armádní strana USDP, podaly stížnosti na Unijní volební komisi (UEC), aby prošetřila nesrovnalosti při sčítání hlasů. UEC to odmítla s odůvodněním, že vše proběhlo regulérně.

Připomeňte prosím okolnosti, které vedly k převratu. Armáda své kroky zdůvodnila údajnými podvody při loňských listopadových volbách , v nichž podle oficiálních výsledků vyhrála vládní strana nositelky Nobelovy ceny za mír Su Ťij. To byla jen záminka, nebo nebylo vše při volbách v pořádku?

Armáda chce mít větší moc, než má, přitom má 25 procent křesel v parlamentu, a to bez účasti na volbách, plus tři silová ministerstva – obrany, vnitra a pohraničních vztahů. V rukou má tedy bezpečnost státu, ale, jak je vidět, to ji nestačí.

Mimo to také jmenuje jednoho ze dvou viceprezidentů a vlastní velké koncerny v zemi, od zemědělství, bankovnictví, dopravy až po telekomunikaci.

Po vojenském převratu v zemi se ujal vedení vrchní velilel armády, Min Aun Hlain (64). Má ve svých krocích stále podporu celé armády, nebo může jít o jeho osobní touhu po moci? Podle médií měl blízký vztah k někdejšímu thajskému premiérovi a pozdějšímu regentovi Premu Tinsulanondovi.

Vrchní velitel Min Aun Hlain je v čele ozbrojených sil od roku 2011. Vystudoval vojenskou akademii a slouží v armádě od roku 1974. Je spojen s etnickými čistkami muslimské menšiny Rohingů v roce 2017. A podle některých pozorovatelů má skutečně ambici stát se novým prezidentem po vzoru thajského vojenského převratu.

Tam to proběhlo tak, že v květnu 2014 thajská armáda ukončila měsíce trvající protivládní protesty a ohlásila státní převrat. Vojenský režim také zrušil ústavu z roku 2007 a vydal prozatímní ústavu, která mu udělila amnestii a umožnila převzetí moci.

Od té doby připravovala a vypracovala thajská junta novou ústavu do roku 2017, v pořádí už dvacátou v dějinách Thajska. Na základě této ústavy, která dává rozsáhlou moc armádě, se konaly parlamentní volby v roce 2019 a bývalý generál Prajutch Čan-Oča, který vedl puč v roce 2014, se stál předsedou současné thajské vlády.