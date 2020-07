Unijní lídři schválili podobu fondu obnovy ekonomiky po pandemii

Předseda Evropské rady Charles Michel v pondělí večer předložil účastníkům vrcholné schůzky nový kompromisní návrh závěrečného dokumentu, který se podle diplomatů setkal s příznivými reakcemi. Michel v něm v rámci fondu ve výši 750 miliard eur (asi 20 bilionů korun) omezil podíl grantů, což požadovaly takzvané šetrné státy – Nizozemsko, Rakousko, Švédsko a Dánsko.

Následovala nicméně prakticky celonoční bilaterální i vícestranná jednání. Podle Michelova mluvčího Barenda Leytse se probíral určitý počet „technických úprav“. K závěrečnému plenárnímu jednání se premiéři a prezidenti unijních zemí sešli po páté hodině v úterý ráno. Již krátce poté oznámil Michel na Twitteru, že dosáhli dohody.

Deal! — Charles Michel (@eucopresident) July 21, 2020

Jeden z nejdelších summitů

„Dokázali jsme to. Evropa je silná, Evropa je jednotná,“ komentoval vyčerpávající jednání Michel. Výsledek je podle něj úspěchem pro všech 27 členských zemí, které v kritické chvíli ukázaly odpovědnost a solidaritu.

Summit trval celkem pět dní, původně byl přitom plánován jako dvoudenní. Schůzka se téměř vyrovnala dosud nejdelšímu summitu společenství z prosince 2000, kdy byla na programu reforma unijních institucí nutná pro budoucí východní rozšíření evropského bloku.„Byl to dlouhý a obtížný summit, ale výsledek za vyjednávání stojí,“ řekl irský premiér Micheal Martin.

Po závěru summitu se čekají tiskové konference. Společně vystoupení avizovali premiéři Maďarska a Polska Viktor Orbán a Mateusz Morawiecki. Budapešť dávala během vrcholné schůzky najevo nesouhlas s možností, že by čerpání peněz z fondu obnovy mělo být výslovně podmíněno respektováním principů právního státu.

Orbán hrozil, že pokud taková formulace v dokumentu bude, závěrečnou dohodu vetuje. Podle šéfa summitu však v konečné schválené verzi zůstala možnost odstřihnout od peněz z fondu stát, který vládu práva nebude respektovat. Podle Michelova závěrečného návrhu by odstřihnutí členského státu musela navrhnout Evropské komise a platilo by to pouze tehdy, pokud by návrh schválily členské státy kvalifikovanou většinou.

S Maďarskem a Polskem v současnosti unijní orgány vedou řízení kvůli obavám, že v obou zemích jsou porušovány evropské hodnoty.