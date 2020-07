Jednání pokračují. Lídři Evropské unie hledají shodu na krizovém fondu

Na přijetí fondu v původní výši tlačí zejména pandemií nejpostiženější jihoevropské státy Itálie a Španělsko, podporované Německem a Francií. Konkrétní částky, o něž by chtěli fond zmenšit, přitom Kurz a další kritici při společném jednání neuvedli, což například podle českého premiéra Andreje Babiše komplikovalo vyjednávání.

„Máme zde vícero názorů a jestliže to vždy berete tak, že to musí zůstat pohodlné, tak nebojujete za věci, kterým věříte,“ citoval web Politico nizozemského premiéra Marka Rutteho. „Pokud (některé země) chtějí půjčky či dokonce dotace, pak si myslím, že je jedině logické… že se na oplátku uskuteční (ekonomické) reformy,“ uvedl.

Nizozemský premiér Rutte navíc trval na tom, aby ke schvalování reformních programů jednotlivých zemí, na nichž má být čerpání peněz z balíku navázáno, byla potřebná jednomyslná shoda států. Charles Michel se snažil v této věci přijít s kompromisním návrhem, Rutteho však podle diplomatů nepřesvědčil.

Michel po kritice od části států včetně Česka přišel s upraveným návrhem klíče rozdělování peněz z fondu. Poté, co Babiš a další lídři kritizovali, že o výši přidělených financí má rozhodovat nezaměstnanost za posledních pět let, vyčlenil šéf Evropské rady z původního návrhu 30 procent objemu grantů, o nichž by místo kritéria nezaměstnanosti rozhodoval pouze pokles hrubého domácího produktu v letošním a příštím roce.

Po další kritice založené na tom, že příští rok již většina zemí očekává ekonomický růst, Michel v návrhu předloženém na summitu posílil vliv letošního poklesu HDP na objem národních obálek.

Během soboty by hledání kompromisů v těchto tématech mělo pokračovat, přičemž unijní činitelé nevylučují, že se může summit protáhnout až do neděle.

Šéf polské vlády Mateusz Morawiecki ovšem podle agentury Reuters uvedl, že je „vysoce pravděpodobné“, že konsenzu nebude dosažen ani po dvou či třech dnech jednání. Polsko podle něj usiluje o „co nejštědřejší“ fond obnovy. Takzvanou šetrnou čtyřku zemí přitom označil za „skupinu lakomců“.